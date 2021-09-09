我国绿色电力交易试点正式启动

坚持消费者自愿。优先推动有绿电需求的用户参与交易，引导社会各方形成主动消费绿电的共识。

坚持循序渐进。当前主要以风电、光伏为主，以后可以逐步增加水电等交易品种，当前以完全市场化绿电为主，以后逐步扩大到所有绿电。

坚持积极引导。电网企业要做好绿电交易的组织实施，做好绿电交易的优先执行和优先结算；新能源企业要抓住机遇大力提升供应能力，通过市场化收益保障投资收益，积极开展新能源项目的投资建设；电力用户要积极响应参与绿电交易，鼓励高载能行业和企业积极、主动、更多使用绿电；电力交易机构要完善绿电友好型市场服务体系，努力构建运营卓越、服务完善的交易平台。