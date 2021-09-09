特斯拉再获黑科技专利，用激光充当挡风玻璃雨刷

9 月 9 日消息，据外媒报道，当地时间周二，美国专利商标局宣布将利用激光充当挡风玻璃雨刷的专利正式授予电动汽车制造商特斯拉。

特斯拉于 2019 年 5 月提交了名为《脉冲激光清洗车辆和光伏组件中积聚在玻璃制品上的碎屑》专利申请，美国专利商标局于本周批准了其申请，这使特斯拉获得了这项发明的独家权利。

特斯拉过去曾尝试过几个关于挡风玻璃雨刷的想法。事实上，今年 2 月，该公司已经获得一项专为电动跑车 Roadster 设计的新雨刷专利，该设计将利用电磁线性执行器（电磁雨刷）来去除挡风玻璃上的湿气。

此外，特斯拉也在尝试不给挡风玻璃安装雨刷的想法。在 2019 年 11 月的发布会上，特斯拉电动皮卡 CyberTruck 就没有雨刷，这可能暗示：特斯拉要么没有敲定合适的设计，要么根本就没准备安装雨刷。现在，也许通过新专利可以解释当时 CyberTruck 缺少雨刷的原因了。

特斯拉在其申请文件中概述了这项专利：“一种用于车辆的清洁系统，包括发射激光束以照射车辆玻璃制品上的光束光学组件、检测积聚在该区域碎屑的检测电路以及控制电路。控制电路基于对累积在玻璃制品上的碎屑检测，来校准与从光束光学组件发射的激光束相关联的参数，进而控制激光束在累积碎屑上的照射水平。其中，基于以校准速率对激光束进行脉冲来控制照射水平，并将激光束的穿透限制到小于玻璃制品厚度的深度，进而移除碎屑。”

除了激光雨刷，特斯拉也在酝酿很多听起来相当疯狂的想法。其首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 曾表示，希望 Roadster 使用 SpaceX 冷气体推进器实现悬停，CyberTruck 可以在其后货箱盖上安装太阳能电池板以增加续航里程。

在最近在一次电话会议上，马斯克还提出了自动驾驶小巴 Robo Van 的想法。然而，即使对崇尚高标准的特斯拉来说，彻底改变雨刷的想法也不太容易实现。

正如专利标题所暗示的那样，特斯拉还考虑过使用脉冲激光来清除屋顶太阳能电池板上的碎片。