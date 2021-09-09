TCL 斥资超 200 亿，在半导体领域与美团、阿里、小米等共同研发

IT之家 9 月 9 日消息 全球科技创新进入生态竞争，各大头部企业纷纷踏入半导体行业。恰逢 2021 TCL 全球生态合作伙伴大会今日在深圳召开，TCL 在会上宣布了价值超 200 亿的“旭日计划”，涵盖 TCL 实业、TCL 华星、中环半导体三大核心业务。

据称，TCL 未来 5 年将投入超过 200 亿人民币在智能终端、半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料产业领域，与全球合作伙伴共建产业生态，将与美团、阿里、百度、字节跳动等品牌在新商显、智能家居等领域开发新应用。

此外，TCL 还将与全球的合作伙伴、科研院校、企事业单位等进行深化合作。

其创始人、董事长李东生称，TCL 实业将打造领先的智能物联生态系统；2025 年，其智能终端业务收入要达到 2500 亿，海外收入占比将达 60%，创新业务占比将达 30%。

据悉，TCL 实业未来五年将累计采购金额将达 4000 亿元，研发投入 300 亿元，推进显示技术以及 AI、云平台、互联互通等智能化能力。

IT之家了解到，TCL 还将在半导体显示领域大展拳脚，尤其是旗下 TCL 华星将与互联网企业开拓新应用场景。

TCL 透露，与美团、阿里、百度、字节跳动等品牌在新商显、智能家居等领域开发新应用，同时与产业链上下游联合开发，还计划与小米、隆利、联想、海思等建立品牌联合实验室，与格科微、苏大维格开展联合开发。