旷视科技科创板 IPO 审核过会，最近三年累亏近 128 亿元

9 月 9 日消息，据上交所官网，旷视科技科创板 IPO 审核通过，这也是今年以来，继云从科技、云天励飞之后，又一家即将实现上市的人工智能独角兽企业，也是“AI 四小龙”中第二家过会企业。

根据最新披露的招股书显示，旷视 2017 年至 2020 年营收分别约为 8.54 亿元、12.60 亿元、13.91 亿元，去年营收增长放缓明显；期内净亏损分别达到 28 亿元、66.39 亿元、33.27 亿元，合计亏损 127.76 亿元。截至 2020 年末，旷视科技累计未弥补亏损达 147.31 亿元。

旷视科技称，亏损主要原因是优先股以公允价值计量导致的账面亏损，以及公司正处于发展期，投入大量资源用于研究创新及市场开拓。报告期内，扣除优先股公允价值变动（不含优先股相关的衍生金融工具）损失后的归属于母公司所有者的净亏损分别约为 5.32 亿元、12.62 亿元、14.05 亿元，合计亏损仍接近 32 亿元。

此外，在 2018 年至 2019 年，旷视科技研发投入分别约为 6.06 亿元、10.35 亿元、9.99 亿元，分别占对应年度收入的 71%、82% 及 72%。

在具体业务方面，依托自主研发的 AI 生产力平台 Brain++，旷视科技构建了 AIoT 产品体系，包括 AIoT 操作系统、AI 硬件和 AI 行业应用。目前，旷视主要深耕三大赛道，包括消费物联网、城市物联网和供应链物联网。

从 2018 年以来，城市物联网就一直是旷视科技第一大核心业务，营收占比基本保持在 65% 左右；消费物联网业务占比则呈现明显下降趋势，从 2018 年的超过 30% 下降至去年的 18% 左右，布局较晚的供应链物联网业务占比则不断加大。

值得注意的是，报告期内，旷视科技主营业务毛利率持续下降，分别约为 62%、 43% 及 33%。这主要是旷视“越来越硬”所致，虽然消费物联网解决方案的成本以软件为主，毛利率较高，2018 年以来均维持在 81% 以上，但合计占比已超过 80% 的城市物联网以及供应链物联网业务主要提供软硬一体的全栈式解决方案，成本结构中硬件成本占比较高，且一路走低，去年毛利率相较 2018 年均几乎腰斩，从而拖累了整体毛利率。

数据显示，旷视科技城市物联网业务来自硬件的收入占比已从 2018 年的 34% 提高到去年的 66%，而软件收入占比则从 54% 下降至 25%。旷视科技还称，去年毛利率下降还受到山东聊云信息技术有限责任公司的聊城数据湖产业园示范湖项目及某公司整仓项目延迟影响。

在此次审核意见中，监管机构还要求旷视科技结合主要客户不稳定，集中度不高，且为非行业龙头的情况，进一步阐述公司的核心技术竞争力和未来发展前景。数据显示，2018 年至 2010 年，旷视科技前五大客户营收占比分别约为 16%、25%、39%。

据了解，此次旷视科技计划募资 60.18 亿元，将用于基础研发中心建设项目、AI 视觉物联网解决方案及产品开发与升级项目、智能机器人研发与升级建设项目、传感器研究与设计项目，以及补充流动资金。