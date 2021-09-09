首届中国数字碳中和高峰论坛在成都举行，引导互联网 + 低碳生活

IT之家 9 月 9 日消息 以“数字助力，绿色发展”为主题的首届中国数字碳中和高峰论坛本周二在成都举行，来自政府部门、机构，以及来自能源、电力、金融、电子、互联网等相关行业企业代表，媒体代表等约 500 人参会。

现在网信中国发布了一些关于此次论坛的内容总结，我们一起来看一下。

IT之家了解到，中国气候变化事务特使解振华表示，加快推进以信息网络、智能制造为代表的新一轮科技革命，既是抢占发展先机的重要机遇，也是推动实现碳中和的重要途径。

此外，我们应着力推动大数据、互联网应用，解决大数据中心能耗问题，引导互联网 + 低碳生活，让数字化、网络化、智能化为实现碳达峰碳中和增添动力。

国家网信办副主任盛荣华表示，当前数字化、网络化、智能化发展深入推进，极大地改变了传统生产方式和发展模式，网络空间日益成为绿色发展的新空间。

他认为，我们应顺应信息革命潮流，充分发挥互联网特色和信息化优势，推动数字化绿色化深度融合，将数字经济的减碳优势与绿色发展的广阔前景紧密结合起来，为经济社会全面绿色低碳转型提供助力。

同时，我们还要充分运用各类网络平台，创新传播语态，推动形成全社会崇尚生态文明理念，让简约适度、绿色低碳的生活方式成为新时代的新风尚。