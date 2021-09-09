集成电路列首位，上海先进制造业发展“十四五”规划发布

9 月 9 日上海市政府举行新闻发布会，市委常委、副市长吴清等领导介绍了《上海市先进制造业发展“十四五”规划》（以下简称《规划》）相关情况。

▲ 图源：上海发布

《规划》中明确未来以集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业为引领，大力发展电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业，构建“3+6”新型产业体系，打造具有国际竞争力的高端产业集群。

《规划》指出，“十四五”时期，是上海制造业向高质量发展奋力迈进的关键阶段，以强化高端产业引领功能、加快产业数字化转型、全力打响“上海制造”品牌为主线，到 2025 年，产业基础能力和自主创新能力显著增强，高端产业重点领域从国际“跟跑”向“并跑”“领跑”迈进，协同长三角建设世界级产业集群，为打造成为联动长三角服务全国的高端制造业增长极和全球卓越制造基地打下坚实基础。

《规划》指出，展望到 2035 年，要实现更多关键核心技术自主可控，使“上海制造”成为具有国际影响力和竞争力的城市名片，基本建成高端制造业增长极和全球卓越制造基地，并从经济密度、创新浓度、品牌显示度和数字化转型等维度提出了 18 项指标。例如集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业目标规模实现翻一番，核心基础零部件产业和突破数量达到 300 项，强化项目投资牵引，建设 100 个以上产业能级高、产业链带动性强、社会效益好的重大项目等等，力争“十四五”期间工业投资规模累计达到 8500 亿元左右。

总体来看，《规划》为未来五年上海制造业的发展明确了重点目标、主要方向和任务举措。下一步，上海将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，全面落实国家战略部署，持续发力稳增长、抓项目、扩投资、调结构，全力抓好规划的落实落地，确保完成各项任务目标，着力推动制造业高质量发展，为提升城市能级和核心竞争力提供有力支撑。

上海市政府领导在问答环节指出，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业，是产业发展的“先锋队”，要发挥引领作用，带动全市产业发展。其中，集成电路，以自主创新、规模发展为重点，提升芯片设计、制造封测、装备材料产业链能级。

在集成电路领域，着力解决核心装备、关键材料和战略产品的技术瓶颈问题。在人工智能领域，推进认知与融合学习、自主与通用学习等方面的基础理论与基础技术研究，加快计算机视觉、自主智能无人系统等通用技术突破，开发具有标志意义的大规模算法模型。推进人工智能社会实验，加快形成安全可信的技术支撑体系。在生物医药领域，聚焦脑科学、合成生物学等前沿生物领域，开展重大科技攻关，形成重大基础设施群。