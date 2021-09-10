【IT之家开箱】vivo X70 Pro+ 图赏：萤石 AG 后盖，极致蔡司影像

IT之家 9 月 10 日消息 vivo 于 9 月 9 日晚举办了 X70 系列手机新品发布会，正式发布了 X70、X70 Pro 以及 X70 Pro+ 三款手机。其中旗舰机型后置四摄全部支持 OIS 光学防抖，主摄首次应用了高透光学玻璃镜片，为手机摄影的进化再推进一步。

IT之家拿到了 vivo X70 Pro+ 至黑配色的 12GB+512GB 尊享版，现在为大家带来图赏。

一、手机开箱展示

vivo 此款手机的包装盒采用了哑光的纯黑设计，与后盖工艺如出一辙。包装盒左上角印有“尊享版”字样，代表了旗舰的身份。

为了凸显 vivo X70 Pro+ 的蔡司影像系统，手机包装内的卡纸进行了镂空设计，使得后置四摄首先映入眼帘。

这款手机标配一个黑色保护套，套装还内置了 TWS 真无线耳机，以及 55W 闪充充电器、数据线、取卡针等配件。这款手机内置 4500mAh 电池，同时支持 50W 无线闪充以及 10W 反向充电功能。

二、手机图赏

vivo X70 Pro+ 后置摄像头模组采用了“陶瓷云窗”设计，顶部陶瓷具有高级的镜面质感，与摄像头模组结合在一起。摄像头使用汀步云阶设计语言，与机身较好地融合在一起。

手机后盖采用了萤石 AG 玻璃工艺，看上去具有哑光磨砂质感，但实际手感十分细腻，不易沾染指纹。除了至黑配色，手机还提供了“旅程”“旷野”两种颜色可选。

vivo X70 Pro+ 主摄采用了三星 GN1 1/1.3" 超大底传感器，5000 万像素，f/1.57 光圈。手机主摄首次使用了超高透光学玻璃镜片，温漂低、色散低、通透性强，相比目前手机使用的树脂镜片，性能全面提升，同时也带来了成本的增加。

这款手机还配备 48MP 超广角微云台主摄，以及使用索尼 IMX663 传感器的专业人像主摄，具有 50mm 等效焦距，1.22μm 单像素尺寸。此外，手机还配备 5 倍光学变焦的潜望式长焦摄像头。

值得注意的是，这款手机后置四摄全部配备 OIS 光学防抖功能。手机还使用了蔡司 T* 镀膜，并应用了 ALD 镀膜技术、 IRCF 色素旋涂技术等，提高画面纯净度，减少炫光。

vivo X70 Pro+ 标配 6.78 英寸 E5 材质三星 AMOLED 超感自由屏，分辨率 2K，刷新率 120Hz，触控采样率 300Hz。这块屏幕拥有更高的发光亮度，显示效果十分细腻，同时 LTPO 技术能够使得屏幕在 1-120Hz 刷新率之间自由切换。

性能方面，手机配备高通骁龙 888 Plus 芯片，超大核主频提升至 3.0GHz，跑分成绩可达 87 万分。值得注意的是，手机搭载 vivo 自研的首款专业影像芯片 V1，能够实现计算摄影，带来更加优秀的降噪算法，同时可以帮助游戏画面进行插帧运算。

其它方面，IT之家了解到，vivo X70 Pro+ 还配备立体声双扬声器，内置大体积 X 轴线性马达，具有红外遥控功能，同时手机支持 IP68 级别防尘防水。

vivo X70 Pro+ 手机将于 9 月 17 日在线上线下同步开售，价格如下：

8GB+256GB： 5499 元

12GB+256GB：5999 元

12GB+512GB：6999 元

IT之家已经对这款手机进行了深度评测：《【IT之家评测室】vivo X70 Pro+ 深度体验：一台足够令人兴奋的影像旗舰》