299 美元起，Facebook 发布雷朋 Stories 智能眼镜：支持打电话、拍照和听音乐

IT之家 9 月 10 日消息 今日，Facebook 发布了第一款智能眼镜。这款眼镜是与 Ray-Ban（雷朋）合作开发的。Ray-Ban Stories 起售价为 299 美元（约 1931.54 元人民币），拥有 20 种款式组合。

IT之家了解到，Facebook 的 Ray-Ban Stories 与市场上的其他智能眼镜类似，可打电话、拍照和听音乐。

Ray-Ban Stories 在镜框的每一侧都配备了一组 500 万像素摄像头，可以使用按钮或通过 Facebook 助手拍摄照片和记录 30 秒的视频。当用户在拍摄照片或视频时，都会有 LED 灯亮起来，以免其他人并不知情。

听音乐方面，Ray-Ban Stories 配备开放式扬声器，以及一个用于通话的三麦克风阵列。Ray-Ban Stories 的内置电池可持续使用 6 小时，搭配便携式充电盒，Facebook 称这款眼镜可以连续使用三天。

Facebook 的智能眼镜可与 Facebook View 应用配合使用。据 Facebook 介绍，这款应用的设计目的是方便用户在 Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Twitter、TikTok 和 Snapchat 上分享内容。

Ray-Ban Stories 拥有几种标志性的雷朋款式，如 Wayfarer，且有五种颜色可供选择。镜片包括透明镜片、太阳镜片、全视线镜片和渐进镜片。眼镜上没有 Facebook 标志，因为这款眼镜的设计和分销由雷朋的母公司 Luxottica 负责，Facebook 提供内部服务。