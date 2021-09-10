美股标普指数四连跌，知乎下跌 3.7%，虎牙、迅雷大跌 8%

北京时间 9 月 10 日消息，投资者对经济增长前景持谨慎态度，美股收跌，标普 500 指数连续第四天下跌。截至收盘，道指跌 151.69 点，跌幅为 0.43%，报收 34879.38 点；标普 500 指数跌 20.79 点，跌幅为 0.46%，报收 4493.28 点；纳指跌 38.38 点，跌幅为 0.25%，报收 15248.25 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 欢聚集团将回购 2 亿美元股票 股价涨超 2%

欢聚集团昨晚公告称，董事会授权公司实施一项新的股票回购计划，在未来 12 个月回购价值至多 2 亿美元股票。

欢聚集团将根据市场情况，在遵守相关法律法规的前提下，以私下协商交易、大宗交易或通过其他法律允许的途径，按当时市场价格在公开市场回购股票。欢聚集团董事会将定期评估股票回购计划，可能对回购计划规模和条款作出调整。欢聚集团将利用现有资金为股票回购计划提供资金。

今天常规交易中欢聚集团股价上涨 1.45 美元，涨幅为 2.26%，报收于 65.5 美元，盘中一度探底 62.48 美元。盘后交易中欢聚集团一度下跌 0.45 美元，暂报 65.05 美元。

▲ 蔚来赴港二次上市时间或推迟到明年初

不具名消息人士透露，蔚来今年 3 月提交了赴港二次上市的申请材料，但要真正“成行”可能需要等到明年初。港交所已经要求蔚来提供相关资料。据悉，相关讨论仍然在进行中，蔚来可能选择不推进赴港二次上市的进程。蔚来和港交所未就此置评。

蔚来星期三宣布将增发价值 20 亿美元美国存托股。鉴于赴港上市时间推迟，增发美国存托股使得蔚来能更迅速地募集资金。星期三宣布增发后，蔚来股价创下近三周最高跌幅。德意志银行分析师爱迪生・余（Edison Yu）星期四发布投资报告称，增发美国存托股融资可能反映了“赴港上市进程的进一步延迟”。

今天常规交易中蔚来股价上涨 0.31 美元，涨幅为 0.81%，报收于 38.45 美元，盘中一度探底 37.55 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 微软无限期推迟重返办公室 股价应声跌近 1%

微软当地时间星期四发布博文称，“鉴于新冠疫情的不确定性，我们决定不再尝试预测重新开放美国境内办公场所的新日期，而是选择根据公共安全指导，在确保安全的情况下开放办公场所。届时，我们将确定为期 30 天的过渡期，使员工有时间准备重返办公室。”微软这一策略与苹果相似，苹果已多次推迟重返办公室时间。

微软内部一项调查显示，8% 的非管理层员工表示愿意每天到办公室工作，高于管理层预期的 1%；近半数员工计划每周到办公室 3 至 5 次，高于管理层预期的 28%。不过，愿意居家办公和返回办公室工作的员工的目的是相同的：他们都认为自己的选择有助于把更多精力放在工作上。

常规交易中微软跌 2.96 美元，跌幅为 0.99%，报收于 297.25 美元。

▲ 股票评级遭摩根士丹利下调 思科盘中一度跌 0.7%

在摩根士丹利分析师梅塔・马歇尔（Meta Marshall）将股票评级由“增持”下调至“与大盘持平”后，盘前交易中思科股价一度下跌 1.4%。常规交易中思科跌 0.08 美元，跌幅为 0.14%，报收于 58.6 美元，盘中一度探底 58.25 美元，跌幅约为 0.7%。

马歇尔在投资报告中写道，“我们仍然看好需求，但市盈率的提高将要求思科在包括软件转型在内的两个方面取得更大进展。虽然它们占到思科营收的约三分之一，但我们预计，这两个方面在未来数年不会成为利润增长的主要推动力。”

马歇尔把思科目标股价由 57 美元上调至 59 美元。过去 3 个月思科股价累计上涨 8.6%，同期道指涨幅仅为 1.3%。