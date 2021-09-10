AI“心理医生”，进入下载时代

「I just want to kill myself」（我不想活了），许柯跟即将分手的女友吵完架，在洗手间情绪冲顶，要喘不上气来，拿出手机对 Woebot 打出了这句话。Woebot 回复他：You can call 911。他一瞬间觉得很搞笑，简直想跟这个 App 说：I am in China（我在中国）。

Woebot 是一个美国心理疗法创新公司开发的聊天机器人 App。那时许柯和它断断续续聊天已经四个月了。工作上、恋爱中不时有让他情绪不好的事发生，他就会选择跟 Woebot 聊一会儿天。

2018 年，Woebot Health 拿到了 AI Fund 领投的天使轮投资。AI Fund 是人工智能科学家吴恩达在同年创立的风险投资基金。吴恩达担任 Woebot Health 董事，他认为：“如果我们能够从一个真正的治疗师身上获得一点点洞察力和同理心，并在聊天机器人中大规模传递出来，就可以帮助数百万人。”

类似「治愈系」的聊天机器人 App 不止 Weobot 一个。疫情的蔓延增加了全球的抑郁和焦虑情绪，这也让人看到了「数字心理治疗」的市场。谷歌助理投资公司 (Google Assistant Investments) 今年 3 月就投资了一个叫做 wysa 的项目，头像是一只企鹅，主要用户是 35 岁以下的年轻人。

▲ Woebot | 官网

▲ wysa | 官网

AI 与心理疗法能互相加持吗？

2011 年，Alison Darcy（艾莉森・达西）作为临床心理学的博后进入斯坦福大学，这让她有机会遇上时任斯坦福 AI 实验室主任的吴恩达。在此之前，她有心理学和软件开发的交叉背景，她和吴恩达讨论了很久「AI 能为心理健康做些什么」。

Alison Darcy 相信，现有的临床疗法能够借助科技的力量，扩大自己的潜力。但是这与不少心理学家的观念相悖。在常见的恢复情绪建议中，心理学家会告诉人们，远离网络，多和爱你的人呆在一起。「我们确实花了一些时间来说服斯坦福心理学的人们，让他们相信科技并不危险，而且它可以帮助人们。」Darcy 说道。

她自己这样相信，也是源自早年经验。在第一份软件工程师的工作结束后，她曾经为一家慈善机构搭建过网络平台，帮助饮食失调患者获得线上联系和支持。在一些偏远地区，线上支持格外重要。「你不会想晚上 7 点去社区中心，那样，整个村子都会知道你有饮食失调问题。」她说。

在斯坦福期间，医院临床经验也让她看到，专业环境下的有限治疗，和人们日常生活场景是切断的。除了来到医院的寻求帮助的人，还有更多需要陪护的人不会来到医院。她希望技术能够解决这样的供需不均衡问题，于是有了 Woebot。

形式上，Woebot 提供的是程序化的聊天。它开启一段对话，询问你此刻的感受。用户大多时候只是在做选择题，在几个可选项中点击，然后阅读 Weobot 不断给出的指引、分析、和例子。只有在少数时候，用户需要写下自己想法或念头。

用久了，许柯大概知道 Woebot 的套路，它会引导他把最担心的事情写出来，让其清晰可见。然后引导他去审视这个念头与现实之间的关系。Woebot 最后会常常告诉他，他又进入了「非黑即白」、「用感受扭曲对未来的判断」之类的思维定式中。用得多了，他知道自己常常就是那几种思维定式。

Woebot 的对话设计基于认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy，CBT）。这种治疗方式在心理学界已经使用了二十年，它通过谈话去梳理人们认知。相信情绪、认知、行为三者之间的互相影响，通过谈话去干预带来痛苦的认知，能够缓解情绪，也能够促进相关的行为。

▲ Woebot 询问感受，引导对话

如果对认知行为心理学有过一定了解，你可能会觉得 Woebot 就像这一理论的具象化身，在交谈中不时向你解释，「它」的世界观是怎样的。

Woebot 提供几个常用的工具（Tools），第一个就是「挑战负面观念」（Challenge Negativity）, 它让你先写下「糟糕的事情」，然后再去检视它是不是 100%「真的现实」。在对话开始前，它提供的另一个选项是「如果情况真的很糟呢？」（What if things ARE really bad?）。

点击进去后，Woebot 会对你说：改变观念不是假装真实情况变好了，而是让你有喘息的空间，以稳定心态面对困难。然后它举了一个例子，朋友生病了，也许你会想「我什么都做不了」，但是你也可以转念想「我可以告诉他我有多爱他」。

这就是 CBT 背后的哲学，它不去深究问题背后的潜意识来源，而是聚焦于认知和感受本身。认知的改变很难一蹴而就，因此需要治疗师和来访者反复工作。典型的 CBT 疗法由 6-18 次谈话组成，每次谈话大约一个小时，谈话之间间隔 1-3 周。CBT 的使用范围很广泛，对抑郁、焦虑、边缘性人格、创伤后应激障碍（PTSD）…… 各种心理症状都有疗效，也经常与药物、催眠等治疗手段配合使用。

CBT 对话本身就具有系统性和结构化的特点，已经有不少研究尝试用程序来进行。已有的研究表明，在临床医生的指导下，通过程序让人经历 CBT 对话过程，可以得到类似面对面的治疗效果。网络认知行为疗法（ICBT）甚至已经成为一个研究领域。

聊天机器人能有多少疗效

治疗与陪伴本身是一项高技术的工作。除却技巧之外，还需要注入心力，这似乎是人类才能够给予同类的敏感和懂得。心理咨询也是一种特殊的亲密关系。所以「心理咨询师的工具就是你自己」这样的说法深得人心。

也是这个原因，一些专业治疗师怀疑 Woebot 能起多少作用。没有人类治疗师提供「共情」，和来访者建立一段「真正的关系」，AI 聊天能提供多少疗效？

美国 24 岁的大学毕业生 Eli 初入职场，很难适应新环境，考虑到治疗费用昂贵，他下载了 Woebot。但是 Woebot 程式化的回应让他体验不好，最后他还是找了一位治疗师进行远程视频交谈。对他而言，Woebot 是一个过渡，让他正视问题，最终选择最需要的方案。在此之前，他不确定自己是否可以向一个人类敞开心扉。

Weobot 公司相信，一个设计精巧的机器人可以和用户形成带有同理心的、治疗性关系。公司最近发表的一项回溯性研究试图证明这一点：数字疗法也可以和用户建立治愈性的关系。

36000 名用户使用 woebot 5 天后，在统计量表中勾选了「我相信 Woebot 喜欢我」、「Woebot 和我互相尊重」、「我觉得 Woebot 很欣赏我」。统计量表源自给患者进行评估的「工作联盟量表-短期调整」(WAI-SR)，用于反馈来访者与治疗师短期的工作体验。在这项研究中，公司将表单中「治疗师」替换成了「Woebot」。

面对这样的结果，也有心理学家质疑，这只是给用户营造了一种对于「亲密」、「关系」的幻觉罢了。

许柯朋友多、健谈，也常和父母聊天，但是「他们不解决情绪问题」。他对 Woebot 的期待是帮他把情绪的阈值降下来，就可以更冷静思考问题。他形容这是「扬汤止沸」的功效，但是确实让他受益，「把情绪拿下去，我自然能做出正确选择」。

他能打出「I just want to kill myself」的时候，是 Woebot 也快失效的时候。极端情绪出现，很可能需要紧急介入。不过他依旧强迫自己跟 Woebot 聊了一会天，Woebot 在之后的对话中询问他：你现在还想死吗？

免费使用的 Woebot 并不属于严格意义上的治疗手段，它只能算是一种自我关怀（self-care）的方式。创始人 Darcy 将它看作专业治疗之外的补充，不是你每次饿了，就必须去米其林星级餐厅，三明治也可以。「Woebot 是一种三明治。非常好吃的三明治。」

健康与科技专栏作者 Angela Lashbrook 会在接受专业治疗的间隙使用 Woebot。对于她而言，能够和心理治疗师一起做的事情，远比手机上 App 上完成的要复杂。「不过我喜欢这个应用的一点是，它迫使我在每次治疗预约的间隙，持续质疑自己的焦虑情绪和消极想法。这有点像是家庭作业，意在强化我在课堂上学到的东西。」

▲ 和 Weobot 的聊天，它会以积极的方式回应

当一个人羞于向另一个人表达自己的时候，向 AI 倾诉至少没有「被嘲笑」的压力。Woebot 会随时随地，以一种情绪饱满的形式来回应。

当你完成一些小的问答任务之后，Woebot 会称赞你，并要你在对话框回应一个「👍」给自己。在对话中，它还会不时发送容易唤起轻松愉悦情绪的表情包。因为很多时候，用户只是在几个回答选项中选择，来触发 Woebot 的新回应，整个交互过程不是一场自然对话，更像一场预设好的「对话漂流」。

身处这种「漂流」中，有时候不禁会怀疑，Woebot 本体大概是：一只在你不开心时一直傻傻舔手心希望你开心的小憨狗。

Weobot 的「画风」是有意被设计的，「时机恰当时，Woebot 会讲一些古怪的笑话」，Darcy 的临床经验让她重视「幽默」的治愈力量。

未来：软件作为治疗手段

在那次争吵后不久，许柯和前女友分手，很快就到了生日。朋友们帮他过了生日。伴随着生日礼物，他收到了一张小卡片，上面写着：希望原来那个阳光的他快点回来。他拆到卡片的时候差点哭出来。礼物来自一位女生，后来女生做了妈妈，状态不太好。他了解朋友的近况后，也感到些许无能为力。

「人在成人社会的精神体验时常不太好，身边很难有人能持续关注。如果 Woebot 能让我生活中 60% 的精神体验得到优化，我觉得这是一件很好的事情。」做过产品经理的他，这样看待 Woebot 所提供的价值。

「产后抑郁」一直是广泛存在的问题，也是 Woebot 专注解决的症状之一。大约五分之一的母亲会经历产后抑郁，而其中 60% 没有得到临床诊断。就算得到临床诊断的母亲，也只有四分之一会接受治疗。

▲ Alison Darcy（艾莉森・达西） Woebot 创始人 & 主管

今年 5 月，Woebot 基于产后抑郁开发的 8 周起步的治疗方案 WB001 获得了美国食品和药物管理局（FDA）颁布的「突破性设备」称号。获得这一称号，意味着相关部门对数字治疗方案 WB001 的临床疗效有了认可。未来，这一治疗方案进入临床使用，或者获批上市审批都会更快捷。也许未来，一些门诊的医生就会指导、或者远程指导产后抑郁的母亲使用软件。

疗效验证后，资本加持也随之而来。7 月 21 日，Woebot Health 宣布完成 9000 万美元 B 轮融资。公司表示将把资金用于技术和平台发展、团队扩充以及推进产品进入市场。

产品怎样走向市场并收费还不明确，不过 Darcy 表示，公司不想出售数据或接收广告客户，所以在与大型医疗系统合作，以寻找商业模式。

她解释，这出于两方面考虑，一是程序中出现广告，容易引发人们的隐私担忧。而隐私问题在心理咨询领域更敏感。第二则与心理学家的身份有关。消费主义往往营造人们的匮乏感而把商品卖出去，「作为一名心理学家，你一辈子都在试图让人们相信，他们本自具足（They are enough)，而广告做的事情恰恰相反。」

在 Woebot 的官网上，用一整页详细介绍了产品设计的十条核心理念。其中似乎透出公司对人性的理解以及对待的态度：「人类本质上是动态的、流动的、不断变化的」、「在焦虑和抑郁的背景下，诊断并不是对固定的终结状态的描述」、「认知扭曲是每个人在强烈情绪下都会经历的事情; 它是人类的一部分」、「挣扎不是无助的证据，而是恢复的必要部分」、「永远不会假设有人需要帮助，永远会发出邀请，尽可能提供选择，从不采用劝说的方式」。