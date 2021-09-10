虚拟机软件 VMware Fusion 已适配苹果 M1 芯片

IT之家 9 月 10 日消息 VMware Fusion 已适配苹果 M1 Mac，先提供私有技术预览版，用户可以通过在线表格请求访问。根据 VMware Fusion 经理 Michael Roy 的推文，公共技术预览将在大约两周后发布。

适用于 M1 Mac 的 VMware Fusion 重点是虚拟化基于 Arm 的 Linux 发行版，将不会在一开始就支持 M1 Mac 上的 Windows 10，因为微软尚未为 Windows 10 的 Arm 版本提供许可。Roy 在一条推文中表示，在选择“其他”操作系统类型时，Windows 10 仍可以运行，但 VMware 不会提供驱动程序或 VMware Tools。

此外，M1 Mac 的 VMware Fusion 也无法虚拟化基于英特尔的 Windows 或 Linux 发行版，而对虚拟化 macOS 的支持尚未准备就绪。在去年 4 月的一篇博客文章中，Roy 表示“相对于所需的工程工作而言，在 M1 Mac 上支持基于英特尔的操作系统并没有太多的商业价值”，并补充说 VMware 是“专注于制造 Arm Linux 虚拟机”在苹果 M1 芯片上使用起来很愉快。”

IT之家了解到，今年早些时候，VMware 的竞争对手 Parallels 已经能够在 Parallels Desktop 16.5 的 M1 Mac 上运行基于 Arm 的 Windows 预览版，但和 VMware 一样，他们无法获得 Windows 的 Arm 版本许可。

目前 VMware Fusion 官方尚未提供 M1 Mac 版的正式版发布时间表，定价和升级选项也仍未公布。