先买后付模式受热捧：美版“花呗”Affirm 第四财季营收增长 71%

北京时间 9 月 10 日早间消息，据报道，被称为美版“花呗”的金融科技公司 Affirm 今日公布了该公司上一财年第四财季的财务报告，总体业绩好于分析师预期，该公司季度营业收入增长了 71%，另外对于后续的业绩预期也较为强劲。

在财报利好的刺激下，在美股盘后交易时段内，该公司股价大幅暴涨，涨幅达到 21%。在当天盘中交易时段，股价已经上涨了 5.16%。

根据财报数据，在营收方面，Affirm 公司上一季度获得 2.618 亿美元，超出分析师 2.25 亿美元的平均预期值（金融公司 Refinitiv 的分析师民调数据）。

在利润方面，该公司每股亏损了 48 美分，达不到分析师预期值。

在美国互联网金融市场，先购买后付费的商业模式逐渐兴起，Affirm 是这一行业的头部企业之一。这种商业模式可以让消费者将购物消费的成本分期支付，降低了经济负担。

据报道，Affirm 公司的创始人是全球移动支付巨头 PayPal 的联合创始人之一马克斯・乐文奇（Max Levchin），今年一月份，该公司在美国股市上市交易，发行价为美股 49 美元，但是挂牌交易价格竟然飙升到了每股 90.9 美元，足见投资人对该公司的热捧。

对于目前所在的财季（2022 财年第一财季），Affirm 调整了业绩预期，给出了更乐观的数字。该公司预测营业收入在 2.4 亿美元到 2.5 亿美元之间，这一数字明显超过了华尔街分析师 2.339 亿美元的预期值。

截至第四财季末期，该公司一共拥有 710 万个分期支付活跃用户，明显高于上一季度末期的 540 万人。

Affirm 公司最近好消息不断，该公司上个月宣布重大合作消息，即将和美国电子商务巨头亚马逊进行合作，成为对方有史以来第一个分期支付合作伙伴。未来，美国地区的亚马逊消费者，如果在亚马逊购买的商品金额达到或者超过 50 美元，都可以采用 Affirm 的服务进行每月分期支付。

在分析师电话会议上，乐文奇被问到一个问题，即和亚马逊的分期支付合作如何能够达成。这位掌门人回答说，美国的大型零售商现在已经意识到，先购买后付费的模式不仅仅是一种时尚、一种营销特色，这是一种长期可行模式，“他们已经把我们当作一个（分期支付服务）供应商。”

据报道，Affirm 和亚马逊的分期支付合作目前已经针对一部分挑选的消费者进行测试，未来几个月将会在更大范围内进行推广部署。在发布财务报告时，Affirm 公司表示，对于新财年第一财季以及上一财年的经营指标预期值，暂时还没有计入和亚马逊的分期支付合作在营业收入和商品交易规模上带来的积极影响。