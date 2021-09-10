欧洲电动化异军突起，中国锂电产业链走出去

集微咨询（JW insights）认为：

为了不受制于供应商，欧洲车厂努力寻求解决方案，他们选择多种措施并举，一方面深度绑定电池供应商，一方面构建本土电池供应链，甚至向“上游”进军。

随着欧洲新能源车市场异军突起，中国锂电产业链具备全球竞争力的电池材料厂商将持续受益。

未来几年新能源汽车产业步入规模释放的新周期。

欧洲是汽车和汽车工业的发源地，众多汽车巨头诞生于此，辉煌于世。2015 年的“柴油丑闻”标志着一个时代的落幕和转折，百年历史的燃油车时代即将走向陨落。另一方面，汽车碳排放标准愈加严苛，欧洲电动化提速。今年 7 月，欧盟颁布气体减排立法 —— 减碳 55。按照该法案，到 2030 年欧洲电动汽车销量将达到 54%，同时欧盟提议从 2035 年起禁止销售新的汽油和柴油汽车，旨在加速向零排放的电动汽车转变。

在此大趋势之下，欧洲极具代表性的车企 —— 大众、宝马、戴姆勒“大象转身”，全面开启了电动化转型加速模式。集微咨询（JW insights）认为，欧洲汽车制造商们的想法已发生深刻转变，正如今年 3 月，在大众汽车集团“Power Day”活动上，保时捷首席执行官 Oliver Blume 所言“电池就是未来的内燃机”，他们正围绕电池这一产业链和新赛道深度构建，意欲重拾自身的话语权。

欧洲车企的“电动化战略”

集微咨询（JW insights）认为，面对日益加严的排放法规，以及“后来者”特斯拉及其他造车新势力在资本市场备受青睐，近两年，这些传统车企的求生欲也与日俱强，电动化进程不断提速，甚至制定了越来越近的“禁售”燃油车的时间表。他们正在和时间赛跑，但目前没有哪家企业已经上岸，其情况也各不相同。

1.大众汽车

2016-2019 年间，大众汽车是全球销量最大的车企，年均销售汽车超 1000 万辆，但 2020 年丰田超越大众登上王座，是大众十年来表现最差的一年。大众的野心是在 2030 年时仍旧占据全球第一的位置，为此，其是“all in”电动化。

大众汽车的电动化步伐有赶追特斯拉之势，基于对 2030 年全球汽车市场的预判，大众在欧洲的目标是到 2030 年电动汽车的销量占总销量的 70%，这也将使公司为应对欧盟可能收紧的气候目标做好准备，甚至超越这些目标。

按照规划，到 2035 年，大众将停止在欧洲销售内燃机汽车，转而销售电动汽车，而在美国和中国停售内燃机汽车的时间稍晚。最迟到 2050 年，整个大众品牌的车队将实现二氧化碳中和。

2.宝马汽车

宝马的电动化步伐应该是欧洲车企中开始较早的，但被业内认为动作较“慢”。对于未来该领域的具体发展，宝马的主要预期十分明晰。

按照规划，到 2023 年，宝马计划在全球提供约 12 款纯电动车型，几乎将覆盖目前宝马品牌进入的每个细分市场；2025 年，宝马预计将进入电动化发展的全新阶段，届时宝马集团的产品阵列将根据“新世代”计划进行调整；到 2025 年底，宝马预计将完成全球第 200 万辆纯电动车的交付。

总体来看，预计到 2030 年左右，纯电动车型将至少占宝马集团总交付量的 50%，未来十年左右，宝马纯电动车总销量有望达到约 1000 万辆。

3.戴姆勒

梅赛德斯-奔驰制造商戴姆勒在电动化领域属于“大器晚成”，如今正在奋力地希望能够迎头赶上。

2021 年 7 月底，在发布的未来电动汽车战略中，戴姆勒计划在 2022-2030 年投资逾 400 亿欧元发展纯电动汽车，而且从 2025 年起，所有新的汽车平台将只生产电动汽车，到 2030 年，纯电车渗透率目标至 100%。

欧洲车企构建本土电池供应链

在政府补贴以及车企的大力推进之下，欧洲的电动化进程可谓是厚积薄发。2020 年，欧洲首次超过中国成为全球最大的电动车市场，销售了全世界 43% 的电动汽车（包括 EV 和 PHEV）），高达 139.5 万辆，同比增长 137%。按照前文各大车企的电动化战略，以及电动化市场节奏远超行业预期，集微咨询（JW insights）指出，未来几年新能源汽车产业将步入规模释放的新周期。

电动汽车市场高涨之下也现隐忧，尤其是在占电动汽车整车成本排名第一的动力电池领域。在新能源汽车的发展初期，整体规模较小，整车厂大都是从供应商那里直接买电池，集微咨询（JW insights）认为，伴随新能源汽车进入产能爬坡期，整车厂各家将电动化上升到战略层面，一些头部的企业更希望“自己的命运掌控在自己手里”，保障电池供应安全，拥有话语权。

作为汽车工业的发祥地，燃油汽车时代的欧洲拥有完善的汽车供应链，而步入电动化时代，这一优势逐渐消失。尤其是电池方面，其一直是新能源汽车发展路上的“阿喀琉斯之踵”，而欧洲仍然严重依赖进口电池，全球仅有 6% 的电池在欧洲生产。集微咨询（JW insights）认为，目前，动力电池供应链也危机四伏，未来随着电动汽车需求的迅速增长，供应短缺似乎在意料之中。为了不受制于供应商，欧洲车厂努力寻求解决方案，他们选择多种措施并举，一方面深度绑定电池供应商，一方面构建本土电池供应链，甚至向“上游”进军。

1.大众汽车

大众汽车的电池供应商包括宁德时代、Northvolt、LG 化学、SKI、三星 SDI、国轩高科、万向一二三（未来 2 年内开始供货）。但大众汽车在电池领域的野心已十分明晰，绝不仅仅满足于供应商的模式。

2021 年 3 月，在大众的第一届“Power day”上，宣布到 2030 年扩大电池供应的计划和充电技术路线图。路线图的目标是显著降低电池的复杂性和成本，将电池成本降至目前水平的 50%，同时确保 2025 年后电池的供应。2021 年 6 月，传大众汽车正在考虑将电池业务部门进行 IPO，这意味着今后大众汽车的电池部门也会独立成电池供应商。

为了奔赴这一目标，一方面，大众加速通过入股、合资等方式与国轩高科、Northvolt 等深度绑定，以在产能紧缺时能实现优先供应甚至本土供应。今年 7 月，大众汽车宣布，与国轩高科强强联手在大众汽车集团萨尔茨吉特工厂优化生产布局、设备部署及生产工艺流程，以加速实现电芯工业化生产，并开发首个采用标准电芯、用于大众汽车集团常规量产车型的电池应用案例。另一方面，到 2030 年前，要在欧洲建立 6 个年产能为 40GWh 的动力电池工厂。

2.宝马汽车

宝马汽车的电池供应商包括宁德时代、Northvolt、三星 SDI、亿纬锂能，而且有传闻宝马与 LG 化学也在建立合作。目前，其电池来源主要是供应商模式，也有部分是采购于供应商处尔后在自己的电池工厂组装。

在动力电池供应方面，宝马集团最大的供应商是宁德时代。早在 2012 年宝马就与宁德时代开始合作，宁德时代最初进入动力电池领域也与宝马合作有直接关系。2019 年年底，宝马宣布向宁德时代追加采购加深合作，订单总额从 2018 年签订的 40 亿欧元提高至 73 亿欧元，合同有效期也延长至 2031 年。

与此同时，2019 年年底，宝马还宣布与三星 SDI 签署了一份为期 10 年的合同，从 2021 年到 2031 年，购买电动汽车电池的金额为 29 亿欧元。

此外，宝马集团还与材料供应商赣锋锂业签订电池关键材料锂的长期供应合同，该订单总额为 5.4 亿欧元，双方合同期为 2020-2024 年。宝马有 3 个电池工厂，分别位于德国巴伐利亚州的丁格尔芬工厂、美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂和中国辽宁的沈阳工厂。

值得一提的是，宝马集团全新电芯技术中心于 2019 年 11 月正式启用，旨在推动宝马集团在电芯技术方面的发展，并将相关研究成果应用到生产过程中，宝马集团计划到 2030 年将实现电芯的能量密度翻番，从而提供两倍的纯电续航里程。

3.戴姆勒

戴姆勒的电池供应商包括宁德时代、LG 化学、SKI 和孚能科技。面向未来快速的电动化进程戴姆勒也选择培育“嫡亲”的电池供应商，入股孚能科技，持有其约 3% 的股份。

为满足奔驰德国工厂未来不断增长的需求，孚能科技将在德国东部的比特菲尔德-沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂。该工厂将创造 2000 多个新工作岗位，且自筹建之初同样按照一座碳中和工厂设计，预计将于 2022 年底完工，初始产能 6GWh，后续将提升至 10GWh，可配套 6 万~8 万辆电动汽车。

戴姆勒官宣，2022-2030 年将投资逾 400 亿欧元发展纯电动汽车，将建造 200GWh 的电池容量，有 4 个新电池工厂将位于欧洲，并将在德国 Kuppenheim 建立一家电池回收厂，预计于 2023 年开始运营。

中国锂电产业链走出去

新能源汽车的需求增速加快，下游车企对上游供应商的供货渠道、产品质量稳定性要求不断提升，全球新能源汽车市场正在逐步形成“车企 —— 电池 —— 材料 —— 资源”强强联合的稳定供应体系。集微咨询（JW insights）认为，随着欧洲新能源车市场异军突起，中国锂电产业链具备全球竞争力的电池材料厂商将持续受益。

电池产业链上的供应商，如宁德时代、蜂巢能源、孚能科技、远景动力均宣布在欧洲建厂，国轩高科和中航锂电也有在欧洲建厂计划；材料层面，星源材质已投资 20 亿在瑞典建设锂离子电池隔膜工厂，现已启动，天赐材料也在捷克投资 2.75 亿元建设年产 10 万吨锂电池电解液项目。

目前，我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的特点，第二梯队中包括亿纬锂能、国轩高科、孚能科技等动力电池装机量，相较于宁德时代和比亚迪仍有很大的差距，而欧洲市场的释放也将使中国第二梯队中的电池供应商有机会崛起，并在中国动力电池供应商与海外头部企业 LG 化学、松下等的竞争中有更多上升机会。

当然，中国动力电池头部供应商也不乏危机。在动力电池的这场大国争斗，远没有到分胜负的阶段，Yole 统计的 2020 年电池供应商市场份额也显示出，日韩厂商在海外的动力电池领域依旧占据着相当比例的市场份额。因此，集微咨询（JW insights）认为，宁德时代较 LG 化学处于微弱领先地位，尤其在 2020 年 LG 化学还抢占了宁德时代的装机量冠军宝座，目前 LG 化学的较快增速，以及在全球范围内的大力投资建厂将使宁德时代的地位受到挑战。