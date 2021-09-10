在元宇宙时代，所有的艺术都会成为 NFT

元宇宙常被称为移动互联网的“次世代”。在元宇宙中，物理世界和数字世界融合在一个互联的虚拟空间中；在元宇宙中，技术不仅仅是像你口袋里的手机一样，而是一个包罗万象的现实。

《Fortnite》（堡垒之夜）这样的视频游戏就有元宇宙的影子。玩家拥有数字化的形象，从一个世界无缝漫游到另一个世界，购买虚拟商品，并参与到整个虚拟经济系统当中。

最近，在 Facebook 7 月份的财报电话会议之后，元宇宙在各大主流头条新闻中强势登场。当时 Facebook 的 CEO，马克・扎克伯格在长达一小时的演讲中使用了 20 次“元宇宙”一词。然后，扎克伯格告诉员工、投资者和分析师，Facebook 的目标不仅仅是一组相互关联的社交媒体应用程序。相反，它将是一家“元宇宙公司”。

扎克伯格表示，未来几年，这家科技巨头将继续以较低的价格销售他们的虚拟现实产品，比如 Oculus VR 头显。未来的收入将主要通过通过元宇宙本身内的广告和数字商务产生。

在最近进入这个虚拟空间的过程中，Facebook 的财务主管大卫・马库斯表示，该公司即将推出的数字钱包 Novi 将在有朝一日可以用于存储 NFT（区块链代币）。

元宇宙中的内容 NFT 化

谈起扎克伯格描述的，可望不可即的概念货币化时，我们应该把目光再次转向《堡垒之夜》。凭借向玩家出售游戏中的配饰和非功能性皮肤，《堡垒之夜》的母公司 Epic Games 在 2018 年创造了 30 亿美元的收入。该公司在一份声明中表示，Epic 现在的股权估值为 287 亿美元。

有 Facebook 和 Epic 为它站台，非同质代币 (NFT) 也在被广泛采用。与此同时 Visa 等其他传统金融机构也开始了对虚拟世界的试水。

根据 BitMEX 联合创始人亚瑟・海耶斯的说法，购买 NFT 看似稀松平常，但人们在购买时其实经常在关注他们的个人身份和自我意识。时至今日，人们的社交更多在线上进行。这种对社交信号的需求导致对数字收藏品（或 NFT）的需求增加。

亚瑟在一篇博客文章中写道：“实际上，你豪掷一千美金，无论是买了《堡垒之夜》的角色服装，还是买了一双 Balenciaga 的袜鞋，或干脆在以太坊里买了 3 个卡通突变猩猩 —— 你的目的大同小异。

“从能源的角度来看，NFT 许可的艺术完全没有价值，但它将代表在纯数字世界中灵活社交的最终方式，”海耶斯写道，“虽然对于那些认为巴塞尔艺术展和威尼斯双年展是文化圈盛会的人来说，这似乎很愚蠢；但在区块链上交易可以无限复制的 JPEG （电子图片）并没有比画布上的波浪线蠢到哪去。”

一家初创企业涉足元宇宙

那年夏天，NFT 泡沫破灭。大牌公司们丢盔弃甲，急于将资产吸收进未来的商业计划当中。然而，早期初创公司 Atomic Form 的目标是从一开始就成为“元宇宙的窗口”。

联合创始人加雷特・大卫表示，这家为客户提供软硬件解决方案的公司，新近正通过它的加密艺术展示框进入元宇宙。

“如果你花钱买了一幅莫奈的真迹，你就不会在你伦敦和新加坡的房子里同时拥有它。它只能在一个地方，”大卫说。“但这实际上就是你愿意去购买它的原因，因为它是独一无二的。我们设计这种产品是为了迎合这种需求，即这些艺术品必须独一无二；而如果它不是唯一的，我们也会给它提供一个独特的序列号供你查询。”

Atomic Form 的 27 英寸数字显示器使用其硬件直接连接到区块链，确保所有 NFT 都是经过验证的。NFT 有一个唯一的地址，可以直接连接回其所有者。所以，使用者并不能自己随意下载内容，并将其投射到自己的画框上。

用户将他们的加密钱包附加到 Atomic Form 的硬件上，也允许他们将他们的 NFT 借给其他显示所有者，而价格则可以通过以太坊的区块链自行设定。

联合创始人大卫是哥伦比亚大学医学中心的前比特币矿工和神经科学研究员。十年来，他一直对探索区块链的经济学和设计机制感兴趣。

创建一个元宇宙数据节点

根据大卫的说法，Atomic Forms 的使命不仅仅是将加密艺术货币化，作为产生回报或降低销售成本的一种手段，就像使用 NFT 通常所做的那样。Atomic Form 的模块只是朝着他们“最终目标迈出的一步：即创建一个每个人都可以参与的元宇宙的节点，无论你使用什么区块链、产品或运营商”。

“一个更奇特的例子是，如果你从钱包中转移一个 NFT，这会影响这件作品的展示方式，”大卫说，“这很破坏人们观看展览的体验。所以我们创建了这家公司，就是为了改变这个现状。”

联合创始人伊莎贝尔・基茨曾是名记者，关注的是加密和区块链领域。她 2017 年担任“加密发烧友新闻”的主编。在此之前，她在纽约大学学习美术营销，并在乔纳森・阿德勒处从事产品开发工作。

“我认为人们本质上只是在寻找一种解决方案来展示他们的 NFT。只是秀出来就足以让不少人开心好久了。”基茨说。