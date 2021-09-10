2021 年搞笑诺贝尔奖公布：倒吊犀牛安全吗

北京时间 9 月 10 日消息，用倒吊的方式转移犀牛会使犀牛难受吗？在今年的搞笑诺贝尔奖颁奖仪式中，一项将犀牛倒吊以观察其所受影响的实验获得了“运输奖”。其他团队也因各式各样“奇葩”的研究而获奖，例如研究人行道口香糖中细菌种类的团队获得了“生态学奖”，研究如何控制潜艇上的蟑螂的团队获得了“昆虫学奖”。

▲ 没有人做过基本的调查来确定这对动物的影响

搞笑诺贝尔奖似乎没有“真正的”诺贝尔奖那么有名，但在许多科学家心目中，这些奖项的分量同样重要。由于新冠肺炎疫情的限制，今年的第 31 个第一届搞笑诺贝尔奖颁奖典礼无法在传统的举办地 —— 美国哈佛大学的桑德斯剧场 —— 举行，而是改到了线上。

搞笑诺贝尔奖的主办者科学幽默杂志《不可思议研究年报》（Annals of Improbable Research）表示，该奖项是颁给“乍看十分搞笑，细看引人深思”的十项年度科学成就。今年获得运输奖的犀牛研究就是如此 —— 还有什么比把 12 头犀牛倒挂 10 分钟更令人咋舌的呢？美国康奈尔大学的野生动物学家罗宾・拉德克利夫及其同事们在纳米比亚完成了这个实验，他们想知道这些动物的健康是否会因为被倒吊在直升机下方而受到损害。

▲ 濒危黑犀牛被迁移，以确保繁殖中的遗传多样性

在非洲的野生动物保护工作中，犀牛在分散栖息地之间的转移越来越多地使用倒吊的运输方式。但罗宾・拉德克利夫表示，没有人对此做过基本的研究，我们并不清楚被麻醉动物的心肺功能在倒吊飞行时是否会受到影响。他说：“纳米比亚并不是第一个用直升机将犀牛倒吊起来运输的国家，但他们是第一个后退一步，说‘嘿，让我们研究一下，看看这样对犀牛安全吗？’的国家。”

于是，罗宾的团队与纳米比亚环境、林业和旅游部合作，将 12 头被麻醉的黑犀牛用起重机倒吊起来，并测量它们的生理反应。结果显示，这些动物的生理指标情况良好。事实上，有证据表明，相比通常的平躺或侧卧，这种姿势对犀牛的身体其实更好。

▲ 事实上，用脚踝抱住犀牛比侧卧好

“我认为原因是，当犀牛侧卧时，血液流动会受到体位影响。换句话说，肺的下部会有大量的血液流动来进行气体交换，但是肺的上部，由于重力的原因，血液不能很好地灌注，因此当犀牛被倒吊起来的时候，它们基本上就像倒立一样；肺部的血液灌注是均等的，”罗宾解释道，“我们还看到，如果犀牛侧卧时间过长，特别挤压胸骨的时间过长，它们的肌肉就会受损，出现肌肉疾病，因为它们太重了。倒吊的时候，除了脚踝上的带子，它们的腿部并没有受到什么压力。”

▲ rhino 团队从诺贝尔化学奖获得者 Rich Roberts（左下）那里获得了他们的奖项

按照搞笑诺贝尔奖的惯例，当晚的奖项由真正的诺贝尔奖得主颁发，包括弗朗西斯・阿诺德（2018 年诺贝尔化学奖得主）、马蒂・查尔菲（2008 年诺贝尔化学奖得主）和埃里克・马斯金（2007 年诺贝尔经济学奖得主）。获奖者将获得一个 PDF 文件打印的奖杯和一张 10 万亿津巴布韦元的仿制币 —— 获奖者只能自己打印出来，作为奖金。

当被问及如何处理这笔“奖金”时，罗宾・拉德克利夫笑着回答道：“我们一直在寻找资金支持，当我第一次听说搞笑诺贝尔奖时，我不确定这是好还是坏。但我认为，‘它先让你笑，再让你思考’这句话所传递的信息，就是这个奖对我们的最大意义。越来越多的人应该了解，为了拯救这些与我们一起生活在地球上的神奇动物，我们正在做出哪些努力。”

团队成员、野生动物医生皮特・莫克尔补充道：“这种运输方式真的改变了犀牛的转移，甚至更改变了大象的转移。将这些大型动物的脚绑住并倒吊起来的方法现在已经被接受了。我们接下来要做的是对水牛、河马甚至长颈鹿等其他物种进行研究。”

2021 年搞笑诺贝尔奖获奖名单

生物学奖：苏珊娜・舒兹，她分析了猫与人之间的主要交流方式 —— 各种不同喵叫声 —— 的区别。

生态学奖：莱拉・萨塔里及其同事。他们在不同国家的人行道上收集了口香糖废弃物，利用基因分析，发现了滞留在口香糖中的不同种类的细菌；而且在几周之后，这些细菌会逐渐被环境中的菌群所取代。

化学奖：约尔格・威克及其同事，他们通过质谱仪分析了电影院内的空气，来检测观众呼出的气体能否可靠地反映出电影桥段 —— 包括与暴力、性、反社会行为、吸毒和脏话等有关的镜头 —— 对情绪起伏影响的程度。

经济学奖：帕夫洛・布拉瓦茨基，他收集了 15 个国家 299 位内阁部长的正面照，估算出每个人的体重身高指数（BMI），进而发现一个国家政客的肥胖程度可能是该国腐败程度的良好指标。

医学奖：Olcay Cem Bulut 及其同事，他们证明了性高潮在改善鼻塞方面可以和减充血药物一样有效。不过，这项研究的参与者很少，自行测量的结果也不一定标准。

和平奖：伊桑・贝塞里斯及其同事，他们验证了一项假说，即人类进化出胡须是为了保护自己的面部，如喉咙、下巴等重要部位免受攻击。

物理学奖：亚历山德罗・科尔贝塔及其同事，他们收集了火车站行人道长达 6 个月的数据，构建了一个分析行人为什么不会经常与其他行人相撞的模型，发现该模型符合朗之万动力学。

动力学奖： Hisashi Murakami 及其同事，他们进行的实验分析了行人为什么有时会与其他行人相撞，并认为视觉上的分心会降低人对周围环境的预测，也让其他人无法预测其行为。

昆虫学奖：小约翰・穆伦南及其同事，他们研究了“一种控制潜艇蟑螂的新方法”。

运输奖：罗宾・拉德克利夫及其同事，他们通过实验发现，将犀牛倒吊起来运输可能会比侧卧等方式更安全。