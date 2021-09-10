通用汽车纯电先锋雪佛兰 Bolt 深陷“自燃”泥潭，官方宣布将继续停产

通用的王牌电动车，纯电先锋雪佛兰 Bolt 正深陷自燃泥潭。

据外媒 InsideEVs 报道，通用汽车今天宣布，继续停产雪佛兰 Bolt 所有车型，原因是防止电池包起火的解决方案还没有找到。

就在今年 7 月和 8 月，通用汽车分两次宣布召回全部雪佛兰 Bolt 车型，包括今年的新款 Bolt EV 以及 EUV 车型，召回数量达到 14.1 万辆。

宣布召回的同时，通用汽车宣布，雪佛兰 Bolt 停产。截至今天，停产已经达到 20 天。

显然，自燃事故已经“卡住了”雪佛兰王牌纯电的脖子。在恢复生产后，Bolt 能否保持通用王牌纯电的地位，需要打一个问号。

一直以来，雪佛兰 Bolt 在纯电汽车中的销量都非常优秀。在美国市场，雪佛兰 Bolt 的销量仅次于特斯拉 Model 3，今年二季度，Bolt 两款车型的销量超过 2 万辆。在传统车企中，Bolt 纯电销量在此前确实无人能敌。

不过目前，无论是 LG 还是通用汽车，虽然已有解决方案，但是新款电池包没能及时量产，这也就导致 14 万车主的车辆随时处于危险之中，并且新车生产大受影响。这样一来，通用的王牌纯电或许将断送前程。

王牌纯电停产超 20 天

从去年 11 月开始，通用王牌纯电雪佛兰 Bolt 几乎就没有消停的一天。

当时，通用汽车已经发现了车辆存在的电池包缺陷，因此向 NHTSA 备案，希望通过软件更新限制充电电量，避免车辆自燃。通用汽车认为在软件更新后，雪佛兰 Bolt 在充满电或接近满电状态时，火灾发生的概率会降低。

▲ 雪佛兰起初希望用软件更新修复问题

不过，今年以来，又有几辆雪佛兰 Bolt 发生了自燃事故，且车辆已经进行了软件更新。

因此，今年 7 月，通用汽车宣布召回 6.8 万辆 2017 款～2019 款雪佛兰 Bolt。到了 8 月，再次召回 7.3 万辆 2020 款～2022 款 Bolt，召回总量达到 14.1 万辆。今年分两次召回的车型，通用汽车将为车辆更换动力电池。

▲ 雪佛兰 Bolt EV（左）和 Bolt EUV（右）

同时，雪佛兰 Bolt 的工厂 —— 位于密歇根州的 Orion 整车工厂于 8 月 23 日起停产。今天，通用汽车宣布，Orion 工厂预计复产时间在 9 月 24 日，届时停工时间将达到一个月。

如此大的召回规模，加上长时间停产，这在电动汽车历史上还是第一次。

根据调查，雪佛兰 Bolt 采用的 LG 化学电池包存在制造缺陷，是召回的根本原因。目前可以确定，LG 化学提供的电池包中，存在阳极片撕裂和隔板折叠两个缺陷，可能导致起火燃烧，并且这两个缺陷可能既存在于电池模组中，也可能存在于电芯之中。

▲ 雪佛兰 Bolt 起火事故

虽然电池包制造缺陷已经找到，但是改变生产流程，还需要经过大量的测试验证。因此截至目前，通用汽车和 LG 化学还没有重新开始生产。

这对于通用汽车的王牌纯电产品来说，无疑是一个重大打击。

在电动化转型中，通用汽车作为一家美国本土的传统车企，相较于福特、克莱斯勒、JEEP 等其他传统车企的电动化转型速度更快。其中，雪佛兰 Bolt 起售价为 3.1 万美元（约合 20.01 万元人民币），相比电动车领域的老大特斯拉 Model 3 具有更入门的价格，因此成为通用汽车的纯电王牌。

而经过此次召回，通用汽车自身成本支出就将高达 18 亿美元（约合 116.2 亿元人民币）。此外，如果电池包问题长期无法解决，通用汽车可能会继续停产 Bolt，这将会带来更大的财务和口碑损失。

上周还有起火事故，换电池后重新算保修

从召回数量上看，雪佛兰 Bolt 从 2016 年至今销售量超过 14 万辆，而在美国传统车企中，还没有第二款车能取得这样的销量成绩。

根据外媒 InsideEVs 统计的数据，2019 年，雪佛兰 Bolt 在美国的全年销量超过 1.6 万辆，在传统车企中，作为一款纯电车，其销量排名第一。今年年初，通用汽车推出 Bolt EV 和 Bolt EUV 两款车型，更是让销量大增。

▲ 雪佛兰 Bolt 季度销量统计

今年一、二季度，雪佛兰 Bolt 的销量达到 2.03 万辆，其中二季度销量创下历史最高，同比增长 142%。

雪佛兰 Bolt 是一款紧凑型两厢车，定位为小家庭使用。同时还有 6.5 秒的 0～60mph（约合 0～96km/h）的加速表现，相比同价位的燃油车有更强的动力表现，甚至可以称得上是一款“小钢炮”。同时，雪佛兰 Bolt 拥有 259 英里（约合 417 公里）的 EPA 续航估计值，在传统车企的纯电车型中，表现不错。

与此同时，今年雪佛兰推出了 Bolt EUV，为一款 SUV 车型。这款车拥有 247 英里（约合 398 公里）的 EPA 续航估计值。并且，通用还为这款车配备了自家的王牌 L2 级自动驾驶系统 Super Cruise，在美国，有超过 20 万英里（约合 32.2 万公里）的高速公路能够支持驾驶员脱手进行 L2 级自动驾驶。

由此可见，通用汽车希望将 Bolt 打造成为一款价格相对特斯拉 Model 3/Y 更低，实用性更强，同时还具备自家王牌 L2 级自动驾驶系统的车型。雪佛兰 Bolt EV 和 Bolt EUV，相比特斯拉 Model 3 和 Model Y，更具性价比。

不过，就是因为动力电池缺陷。在今年三季度，通用宣布大规模召回雪佛兰 Bolt，并且对车主提出了三个用车要求。

1、充电不能充太满，最多充入 90%。

2、尽可能不要耗尽电量，避免剩余续航低于 70 英里（约合 113 公里）。

3、充电后要将车辆停放在室外，不要让车辆在车库内过夜。

这种用车方式更加繁琐，同时 Bolt 至少已经发生了 12 起自燃事故，令更多车主感到焦虑。

就在上周，一辆 2017 款 Bolt 在美国发生自燃。当天清晨，车辆在停车场内突然起火燃烧。当时车辆没有充电，且完全锁闭。附近居民表示，事故发生时他们先听到一声巨响，后来发出了爆裂声，还有巨大的火焰。停在这辆 Bolt 旁边的一辆玛莎拉蒂、一辆雪佛兰科鲁兹还有一辆现代伊兰特，全部被烧毁。

▲ 起火事故现场（中央为雪佛兰 Bolt）

而这辆雪佛兰 Bolt 的车主 Jesus Damian，此前也安装了雪佛兰推送的电池包软件更新。

而目前，14 万雪佛兰 Bolt 车主，只能等待改善生产工艺的新款电池包。

通用汽车承诺，当电池包更换完成后，通用汽车也将为这些电池包重新提供 8 年/10 万英里（加拿大为 8 年/16 万公里）保修。对于早期车主来说，这种维修方式无疑是一种利好。

结语：电池安全依然十分关键

对于电动汽车来说，动力电池就是汽车的心脏，有如汽车的发动机。动力电池的安全性始终受到行业的关注，也是动力电池供应商长期面临的技术难点。

随着电动汽车普及率不断升高，人们对动力电池的安全诉求也在不断提升。从去年到今年，国内的比亚迪、宁德时代、广汽等动力电池供应商和整车厂都在大力研发全新电池技术，安全因素被放在了更高的优先级，动力电池安全将成为行业长期面临的问题。