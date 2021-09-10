范一飞谈数字货币：既不完全按照账户去管理，也不能照搬纸币去要求

IT之家 9 月 10 日消息 今日，在 2021 中国（北京）数字金融论坛上，人民银行副行长范一飞表示，人民银行将在前期工作基础上出台新阶段金融科技发展规划，引导金融业稳妥发展金融科技、加快数字化转型。

范一飞表示，人民银行将稳步研发数字货币，提升金融服务普惠水平。下一步，从供需两方面发力，将持续优化数字人民币底层业务能力和基础技术平台，积极对外赋能，共同打造数字人民币生态体系。在规则制定方面，充分发挥数字人民币结算效率高、隐私保护强等优势，既不能完全按照账户去管理，也不能照搬纸币去要求，该打破的要打破，该约束的要约束。在技术实现方面，将充分利用现有金融基础设施，支持与传统电子支付系统之间的交互，推动不同运营机构钱包间、数字人民币、钱包与银行账户间的互联互通，实现安全与便捷的统一。在生态建设方面，充分发挥参与各方的积极性和创造性，探索产业主体共同参与、竞争选优的可持续发展模式。

范一飞还表示，金融机构要高度重视数据工作，充分释放数据潜能。在数据治理方面，建立涵盖采集、处理、分析、使用的全流程管理体系，统一数据标准规则，做好分级分类，建设企业级、数据字典和资源目录。在数据共享方面，探索运用多方安全计算、联邦学习等技术，在保障原始数据不出域前提下规范开展数据共享，实现数据可用不可见。在数据应用方面，加强金融与公共服务领域信息互联互通，运用联合建模、图计算等手段，建立以客户为中心的数据服务能力，深挖数据综合应用场景。在数据保护方面，建立数据全生命周期安全保护机制，运用匿踪查询、去标记化等措施，严防数据误用、滥用。

IT之家了解到，目前，数字人民币已在多个城市试点运行，值得一提的是，数字人民币的落地将有望在 2022 年北京冬奥会上实现外国运动员和游客的无现金支付。