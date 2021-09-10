小米：米家新风空调双平台连续 5 个月零售冠军

IT之家 9 月 10 日消息 小米智能生态官方宣布，米家新风空调系列，京东/天猫新风空调品类年累零售，连续 5 个月冠军。

IT之家了解到，小米目前推出了米家新风空调大 1 匹/1.5 匹/尊享版 1.5 匹 三款，售价从 2499 元到 3299 元不等。

今年 7 月份，小米集团合伙人、高级副总裁、采购委员会主席张峰发布长文，宣布米家新风空调在第二季度线上京东、天猫双平台，取得了新风空调品类销量、销额双第一的成绩。

此外，张锋透露米家立式新风空调也在准备当中，下一步将冲击全年第一。