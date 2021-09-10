联发科谈“迅鲲”与“天玑”差别：满足不同场景的需求

昨日，联发科（MediaTek ）发布了迅鲲平台最新产品迅鲲 900T，宣布瞄准平板电脑、便携式笔记本等市场需求。

早在今年 7 月，联发科就发布了迅鲲平台及首款产品迅鲲 1300T。此次发布的迅鲲 900T 是该系列的第二款产品，相比迅鲲 1300T 瞄准高端平板市场的定位，迅鲲 900T 更多瞄准了当前平板市场的主流需求。

产品参数方面，迅鲲 900T 同样基于 6nm 工艺制造，采用八核 CPU 架构设计，包含 2 颗 Arm Cortex-A78 和 6 颗 Arm Cortex-A55，搭载 Arm Mali-G68 GPU 和 AI 处理器 MediaTek APU，可为设备提供强劲的移动计算力。支持 LPDDR5 内存和 UFS 3.1 存储，可适配 2K 分辨率 120Hz 刷新率屏幕。网络方面，集成 5G 调制解调器，支持 SA/NSA 双模组网，覆盖 5G Sub-6GHz 全频段全网通，支持 5G 双载波聚合和 VoNR 服务等 5G 关键技术。

在媒体沟通会上的采访环节中，MediaTek 智能多媒体事业部总经理曾宝庆对 TechWeb 表示，手机和平板电脑是两个不同形态的产品，会带给用户不同的价值：天玑移动芯片基于智能手机，更注重在移动通信的终端体验，比如 5G 通信、拍照、视频拍摄等，都是以移动通信为基础衍生的丰富应用和服务。

迅鲲移动计算平台，则更注重在让计算力赋能生产力，比如远程办公、在线教育；及用低延时 Wi-Fi 高速连接、MeidaTek MiraVision 画质增强引擎, 增强大屏幕影音效果的技术提升娱乐体验。

“二者在体验需求、场景应用上还是存在差异，各自有各自不同的愿景。”曾宝庆如是说。

2020 年，疫情激活了平板电脑市场，大屏幕的计算设备需求激增，在线教育、移动办公、娱乐等场景应用爆发，市场快速增长。

曾宝庆指出，我们希望通过全新的品牌、独到的产品优势，赋予平板电脑更优质的用户体验，同时也让我们的产品特点更加生动且鲜明。

据悉，除了平板市场，便携式笔记本电脑也有差异化的市场空间，也是迅鲲瞄准的方向。曾宝庆表示，联发科从 2016 年就开始耕耘 Chromebook 笔记本电脑市场，已经累积出货超过千万套，与联想、惠普、宏碁、华硕等全球知名笔记本厂商合作。预计明年将有搭载联发科迅鲲产品的高性能 Chromebook 发布。