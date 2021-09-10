时隔 1269 天，魅族魅蓝宣布正式回归

IT之家 9 月 10 日消息 时隔 1269 天，魅蓝官方微博宣布魅蓝正式回归。

IT之家了解到，魅蓝品牌创立于 2014 年 12 月，从 2015 年以来，魅蓝推出了 X、 Note 系列、数字系列等智能手机产品，其中不乏一些极具产品力的爆品，Note 系列产品也曾收获不错的市场反响。

如今，魅蓝再次回到了我们的视野，也再次登上了它阔别已久的市场舞台，在手机、生活周边、配件与 AIOT 等产品发展得如火如荼的当下，魅蓝是否会继续带来惊艳之作，不妨期待一下。