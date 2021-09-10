苹果 Apple Music 将使用算法保证音乐家权益，可从他人混音作品中获得分成

IT之家 9 月 10 日消息 根据外媒 techcrunch 消息，苹果 Apple Music 今日宣布，已经创建了一个流程来自动识别 DJ mix 混音作品的特征，以此来保证创作者的权益，避免他人抄袭其灵感，也有助于创作者使用他人音乐作为混音素材进行创作。这一识别算法来自于苹果此前收购的公司 Shazam。

苹果正在与独立厂牌合作，设计一种公平的规则，以便于在 DJ 创作者、唱片公司、艺术家之间分配版税收益。一名 DJ 创作的电音往往包含自己的灵感，但是这些灵感十分容易被他人模仿，少部分应用于自己的作品中。这种“盗版”方式难以识别，会影响到原作者的收益，因此需要智能算法来进行判断。这种算法应用之后，即使自己作品中的独创内容被他人模仿、重新混音并发布，原始创作者也可以获得收益。

官方表示，在以前 DJ 很难在线播放或发布自己的混音作品，因为 YouTube 以及 Twitch 等直播平台的版权要求十分严格，很容易被系统判断为侵权导致直播无法进行。电音舞曲的创作较为自由，DJ 往往需要使用多段他人创作的流行乐等作为素材，利用技术进行混音，加入自己的灵感和风格。

据IT之家了解，一名 DJ 表示，Apple Music 是第一个支持混音作品发布的平台，曲目中所含的每段音乐，其原始创作者均可以获得收入，十分公平。对于电音和舞曲爱好者，苹果 Apple Music 将有条件提供更丰富的“正版”音乐可供选择。对于创作者，也可以无需担忧混音作品的版权风险，能够方便地在苹果这一平台上发布原创作品。