汤姆猫回复关注函：当前游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距

IT之家 9 月 10 日消息 今天，汤姆猫回复关注函，元宇宙是一个非常宏大而遥远的愿景，公司当前的游戏产品与理论上的元宇宙存在很大差距，具体表现在沉浸感、多端入口切换、经济系统、可触达性、可延展性等方面。公司目前上述的产品迭代及新产品的探索尚处于早期阶段，项目实施进度、是否能达到公司预计的效果、是否满足未来市场的需求，均存在很大的不确定性。

IT之家获悉，9 月 8 日，汤姆猫收到深交所关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，公司称“具备元宇宙产品开发用户基础”的原因、依据，是否具备统计数据、市场调研情况等客观证据支持，相关表述是否严谨、合理；公司是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。

2021 年 9 月 8 日午间，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司在本所投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）回复与元宇宙、VR 等概念有关的提问时表示，公司“具备元宇宙产品开发的用户基础”、“已成立元宇宙方向的专项工作组……，对特定品类的游戏进行概念开发和立项工作”、“公司投资的天际微动已开发了多款 VR 游戏”。公司股价于午后开盘涨停。

汤姆猫称，公司主营业务为围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，线上推进移动应用、动漫影视，线下布局 IP 衍生品与授权业务、主题乐园等连锁业态，打造全栖 IP 生态运营商。其中，公司线上移动应用是公司目前的核心业务。在线上移动应用领域，公司旗下海外研发团队深耕休闲移动应用十余年，围绕全球知名 IP“会说话的汤姆猫家族”已研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫 2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等 20 余款绿色健康、休闲益智的移动应用，业务覆盖欧盟、美国、中国、俄罗斯、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕与发展，公司在全球虚拟宠物养成、跑酷等细分市场领域具有领先的市场地位，公司系列产品在全球范围内拥有庞大的用户基数。