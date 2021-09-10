「十三香」发布在即，苹果 iPhone 13/Pro、Apple Watch Series 7、AirPods 3、iPad mini 6 爆料大盘点

还有不到四天的时间，今年最受期待的「苹果发布会」就要拉开帷幕了。

虽然今年的这场发布会仍然采取了线上录播方式举行，但苹果今年最重量级的年度新品 —— iPhone 13 系列、iPad mini 6 以及 Apple Watch Series 7 等一系列新品预计将在本次发布会中与我们见面。

在此之前，极客之选也整理了目前关于苹果今年度新品的各路信息，给你一份最全面的「剧透」。

iPhone 13 系列

毫无疑问，iPhone 13 系列会是本次发布会的重点：由于 iPhone 12 系列已经在设计风格上采用了直角中框风格设计，因此今年的 iPhone 13 在外观上基本不会有太大变化。

虽然来自产业链的消息指出苹果已经在研发屏下指纹识别的相关技术，但屏下指纹仍然无缘这一代 iPhone 13 系列，以及祖传的「刘海屏」也会继续存在，但好消息是：由于 Face ID 模组制造工艺进一步成熟，「刘海」面积能进一步缩小。

虽然很多等等党过去一年一直将「十三香」当作口头禅，但实际上受限于过去一年全球芯片产能影响，即使是苹果也不可能做到独善其身，因此 iPhone 13 系列的涨价几乎已成定局。

另外，虽然小屏旗舰 iPhone 12 mini 的实际销量「扑街」，但按照苹果 iPhone 系列预研的惯例，iPhone 13 mini 的发布也是箭在弦上不得不发；只是这也很有可能是苹果数字旗舰系列中最后一代小屏旗舰了，作为小屏手机的坚定拥趸，难免还是会觉得有些遗憾。

充电规格上，iPhone 13 系列将最高支持 25W 有线充电；当然包装内同样不会附赠电源适配器，这也意味着：你的充电器也要随之更新换代。

至于高刷新率，外媒 MacRumor 表示本世代 iPhone 13 系列只有「超大杯」iPhone 13 Pro Max 才会有 120Hz 刷新率显示，而「大杯」iPhone 13 Pro 只支持 90Hz 刷新率，算是 iPhone 13 为了续航所做出的妥协。

手机摄影系统也是 iPhone 13 系列的升级重点：本次 iPhone 13 Pro 也将支持拍摄 ProRes 格式视频，这一功能在 iPhone 12 系列中是只有「超大杯」iPhone 12 Pro Max 才支持的功能。包括 iPhone 12 Pro Max 独占的传感器整体位移实现光学稳定技术，iPhone 13 系列也将全系支持。

在硬件之外，苹果还计划推出新的天文摄影（Astronomy Photography）功能，改善夜间天空拍摄的成像效果，类似的使用体验其实我们已经在隔壁的 Google Pixel 系列上有见到，通过长曝光以及更长时间的计算摄影来实现更好的拍摄效果。这次轮到苹果在这一领域出招了。

最后，iPhone 13 系列还有可能配备近地轨道（LEO）卫星通信功能，让用户可以在没有 4G 或 5G 信号覆盖的地区维持最基本的拨打电话与发送信息。

这一不依赖运营商基站的通信技术得益于 iPhone 13 率先搭载的高通 X60+ 基带芯片，而其他厂商的手机设备则要等到 2022 年同样支持这一技术的 X65 基带芯片发布之后才能用到这一技术。

Apple Watch Series 7

相比于本代将要新加入的健康功能，今年 Appel Watch 最明显的改变其实是外观上的重新设计：目前的多个曝光信息来源都已经证实，Apple Watch Series 7 系列将放弃现有中框设计，转而采用类似 iPhone 12 /iPad Pro 直角倒角中框设计。

对于这种设计语言的大改变，苹果当然也不只是为了让 Apple Watch 与其他苹果产品统一设计：对于主板空间远小于手机的智能手表来讲，这样可以最大化利用手表内部空间。加上 Apple Watch Series 7 也会搭载降低功耗的新一代处理器，也给提升 Apple Watch 续航提供了更多可能。

除了外观改变之外，Apple Watch Series 7 的尺寸选择也会比前代更大，两种规格分别升级为 45mm 与 41mm，同时还有可能推出针对户外运动需求的 Apple Watch 定制版本。并新增绿色配色。

从多个媒体的消息来源来看，Apple Watch Series 7 虽然在早期的量产工艺上遇到了挑战，导致本世代 Apple Watch 最终的发货日期会有延迟的风险。但天风国际的最新调查表示：负责生产 Apple Watch Series 7 面板模组的立讯精密已经解决了品质问题，并将在九月中旬开始大量生产。

也就是说，原本一直被可能延期发货风险困扰的 Apple Watch Series 7，现在已经排除了量产的最大问题，果粉可以放心冲首发购买了 —— 当然，前提是你真的能接受新的外观设计。

AirPods 3

从 AirPods 产品线更新周期来看，AirPods 3 也会与 iPhone 13 一起在本次发布会中亮相；不仅耳机外观上采用类似 AirPods Pro 的设计，充电盒也变得矮胖了不少，支持 Qi 协议无线充电的充电仓也将成为标配。

目前曝光的外观图中，新 AirPods 3 外观上相比 AirPods Pro 最大的区别，在于没有可更换的硅胶耳塞设计，不过这一点与早期彭博社知名爆料人 Mark Gurman 所声称的会附赠可替换耳塞的信息相冲突。具体外观如何，可能只能等待发布会见分晓了。

除了外观，AirPods 3 预计还将搭载 H1 芯片的设计版本，进一步降低耳机信号传输延迟，提升链接稳定性，同时还能为耳机提供更好的续航未来发布的 AirPods Pro 2 也会搭载同款芯片。

iPad mini 6

iPad mini 也是一直以来更新呼声很高的产品线：除了谈到 iPad 经常会提到的「生产力」之外，iPad mini 还是很多手游玩家眼中的游戏神器。

到了 2021 年，iPad mini 6 的发布已经势在必行；从现在各路曝光来看，新版 iPad mini 6 很有可能与 iPad Air 4 /iPad Pro 类似的圆角全面屏设计，屏幕尺寸从现有的 7.9 英寸提升至 8.7 英寸，整体握持手感和前代大致相同。

从先前曝光的模具外观上来看，iPad mini 6 还首次对音量键的位置做了调整，将音量键移动至与电源键并排的机身顶部，这样的设计能让 iPad 在横屏状态下使用会更加方便地调节音量。

对于 iPad mini 用户来讲，另一个重要的改变是 iPad mini 6 可能也将跟随 iPad Air 系列，将现有的 Lightning 接口升级为 USB-C 接口，满足更多外设链接需求。

除了 iPad mini 6 本体，苹果还有可能一同发布一根尺寸更小的 Apple Pencil 来搭配 iPad mini 6 使用；而且这款新 Apple Pencil 将在笔尖组件中加入更多功能：例如加入颜色传感器采集颜色。但目前尚不确定这款新的 Apple Pencil 是否就是 Apple Pencil 2 的迭代产品。

M1X MacBook Pro 系列

无须多言，搭载下一代苹果自研 ARM 架构芯片的 MacBook Pro，一直是很多等等党关注本次发布会的重点之一。

上一代 MacBook Pro 13 英寸版本于 2020 年底发布，但整体上除了 M1 芯片加入之外，在功能以及外观上与前代并未拉开太多差距，传闻中的 14 英寸高屏占比版本 MacBook Pro 更是不见踪影。

而在即将到来的本次发布会上，苹果有可能一次更新 MacBook Pro 的两个尺寸版本，均搭载 M1X 芯片，同时也有可能用上最新的 mini-LED 材质屏幕，借此获得更高的对比度以及显示亮度。

至于之前传闻的沸沸扬扬的「MagSafe 接口回归」以及 HDMI 接口将重新加入 MacBook Pro 这些事情，虽然一直是众望所归的改变，但目前除了来自天风国际的报告之外，尚无进一步可以进一步佐证的相关信息，所以暂且按下不表，当作保留内容，期待一下发布会的正式揭晓吧。

"One more thing"

或许你已经注意到：本次 Apple 发布会在发布邀请函的同时，也使用 AR 技术，在官网中为果粉准备了一份另类的邀请函。当你在 iPhone 或 iPad 上打开这一网站时，就能开启 AR 模式，在你所处的三维世界看到一个 Apple Logo。

当你举起手机，穿过屏幕上显示的泛着蓝光的苹果之后，你才能在一片星夜湖景中，看到发布会的具体日期。

虽然用 AR 展示邀请函一直是苹果惯用把戏，但本次 AR 邀请函中展示的 UI 界面，已经很接近 VR 头戴显示器的显示效果，结合最近接连不断从产业链出现的关于苹果 VR 头显的相关信息，很多有心人认为这次发布会的 One more thing，会是传闻已久的苹果 VR 头戴显示器设备。

从目前外媒给出的消息来看，苹果第一款 VR/AR 头显会搭载一款苹果为其定制的 5nm 制程芯片，同时也与 Apple Watch 一样，需要与 iPhone 或其他苹果设备配对才能解锁全部功能。

受制于设备体积以及散热效能，这款定制芯片性能不会太强，但会针对 VR 场景中重度使用到的人工智能以及深度学习引擎深度定制，同时最大程度优化无线传输效能，确保电池寿命至少不会相比现有 VR 头显设备太逊色。

同时，根据分析师郭明錤之前的爆料，苹果 AR/VR 设备还支持通过虹膜识别技术，可以通过追踪眼球动作来完成部分操作，还能用于完成 Apple Pay 支付以及解锁设备等用途。

不过，目前这些关于新设备的新消息也都仅仅停留在专利以及爆料阶段，相关的设备距离实际上市仍有一段距离 —— 目前最有可能的上市节点是 2022 或 2023 年，但这并不代表在即将召开的本次发布会中苹果不会透露相关的信息。

考虑到 VR/AR 目前系统生态尚不成熟，苹果很有可能会像对待自研 ARM 处理器那样，在本次发布会上公布关于自家 VR 设备开发进度的相关信息，并先期发布面向开发者使用的开发机供其开发适用于 VR 生态的应用 —— 就像苹果在 M1 正式发布的半年前，就开始为开发者发放搭载 A12Z 的 DTK 开发套件一样。

结语

以上，就是关于本次发布会的各种新品相关信息以及爆料汇总内容了，当然上面这些曝光信息也都只有参考价值，实际新品如何，还是要等待本月 15 日凌晨才能揭晓。

按照惯例，除了 9 月 15 日凌晨的发布会之外，在此之后苹果很有可能会继续召开数场发布会，来发完本年度的新产品更新。因此上文中出现的新品，即使并未在 9 月 15 日凌晨发布，也很有可能会在接下来的一段时间中，陆续与我们见面。