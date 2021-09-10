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雅虎 CEO 宣布辞职，交友应用 Tinder CEO 继任

2021/9/10 20:49:44 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
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北京时间 9 月 10 日晚间消息，据报道，雅虎 CEO 古鲁・谷冉攀（Guru Gowrappan）今日宣布，他将辞去 CEO 一职，由交友应用 Tinder CEO 吉姆・兰佐恩（Jim Lanzone）继任。

私募股权公司 Apollo Global Management 本月初曾宣布，已从 Verizon 手中完成对雅虎的收购，交易价值约 50 亿美元。

今日，雅虎 CEO 谷冉攀在致员工的备忘录中称，公司已翻开历史的新篇章，现在是一个自然的过渡时刻。为此，谷冉攀将转任 Apollo Global Management 公司高级顾问。

与此同时，由 Tinder CEO 兰佐恩出任新任雅虎 CEO，于 9 月 27 日正式生效。兰佐恩是一位经验丰富的技术和媒体领导者，拥有 20 年的领导经验，在企业增长、创新和创业精神方面有着出色的表现。

2017 年，雅虎被 Verizon 收购，后与 AOL 合并，组成新公司 Oath，CEO 为曾担任阿里巴巴全球总经理的谷冉攀。后来，Oath 更名为“Verizon Media”。今年早些时候，又出售给私募股权公司 Apollo Global Management。

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关键词：雅虎

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