广汽集团 8 月汽车销售 12.24 万辆，受缺芯影响同比下滑 32.25%

9 月 10 日，广汽集团发布 8 月汽车产销快报，该月实现汽车销量为 122366 辆，同比下滑 32.25%，1-8 月累计汽车销量为 1329389 辆，同比增长 11.8%。产量方面，8 月生产汽车 117379 辆，同比下滑 29.42%；1-8 月生产汽车 1282554 辆，同比增长 10%。

其中广汽埃安新能源车本月销量为 11619 辆，同比增长 87.1%；1-8 月合计销售 65160 辆，同比增长 105.77%。另外，8 月生产汽车 11818 辆，同比增长 80.54%；1-8 月合计生产 64580 辆，同比增长 99.27%。

广汽埃安成为广汽集团 8 月唯一环比正增长的乘用车品牌，9 月 6 日，广汽集团透露，广汽埃安全系车型订单充足，工厂满负荷生产。目前广汽埃安已正在进行工厂扩建，计划于 2022 年初实现产能翻倍，年产能将在原有 10 万辆的基础上，扩充至 20 万辆。

近日，广汽集团还宣布，拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合，对广汽埃安开展混合所有制改革, 对其增资扩股并引入战略投资者，相关工作正紧密筹备中。广汽埃安引入战略投资者后，将仍为广汽集团的控股子公司，未来，广汽埃安将充分利用资本市场，积极寻求于适当时机上市，建立独立资本平台和市场化激励机制。

据了解，造成广汽集团汽车销量下滑的重要原因是汽车芯片短缺，日系车全线下滑。三季度受马来西亚疫情影响，意法半导体和恩智浦供应更加紧缺，对广汽集团的芯片供应也造成了一定程度的影响。目前广汽集团已通过与芯片供应商直接建立联系，持续协调，调配资源等确保生产供应，同时已通过采取追料、寻找现货、开发替代等方式对应，尽最大努力减少产量损失。