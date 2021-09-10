腾讯觅影领证，“肺炎 CT 影像辅助分诊及评估软件”获得国家药品监督管理局批注注册

IT之家 9 月 10 日消息 据腾讯官方表示，2017 年，腾讯发布一款 AI 医学影像产品 —— 腾讯觅影。它能够可以有效辅助医生发现疾病病灶，把病魔扼杀在摇篮里。

现在腾讯觅影的“肺炎 CT 影像辅助分诊及评估软件”，获得了国家药品监督管理局批注注册，注册证编号“国械注准 20213210612”。这意味着，腾讯觅影可以在临床上帮助更多医生和患者。

IT之家获悉，腾讯觅影此前和武汉大学中南医院进行了深度研发合作，最终开发出新冠肺炎影像识别模型。后来把冠肺炎 AI 辅助诊断系统搭载在了一辆车上，叫作“移动方舱 CT”。在河北的受检人在“车”内完成 CT 检查。通过 5G 技术，CT 被传到远在武汉的中南医院医学影像科。在后端，系统仅需几秒钟内就能完成 AI 模式识别，几分钟内即可为医生提供辅助诊断参考。武汉的医生能在极短时间内作出判别，形成 CT 检查诊断报告单，并传回河北。

腾讯表示正进行更多探索围绕“如何用 AI 改善生命健康”：

在应用层，

仅过去半年里，包括“肺炎 CT 影像辅助分诊及评估软件”在内，腾讯共有 3 款医疗器械获得注册批准。

另两款分别是：适用于对医学影像的管理与应用的影像云，以及适用于数字病理影像管理与分析的病理云。

在研发层，