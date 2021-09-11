零跑 C11 交付计划公布：将从 10 月开始根据下订顺序展开交付

IT之家 9 月 11 日消息 昨日晚间，零跑汽车公布了旗下 SUV 车型零跑 C11 的交付计划。

预订用户可在 9 月 28 日起到店体验零跑 C11 实车。

9 月 28 日 12:00-10 月 10 日 24:00，预订用户可登录零跑 App 确认最终配置，完成配置确认的零跑 C11 尊享版、豪华版将从 10 月开始根据下订顺序展开交付（不含远期订单以及性能版）。

IT之家了解到，零跑 C11 于 2021 年初开启预售，豪华版售价 15.98 万元、尊享版售价 17.98 万元、性能版售价 19.98 万元。

根据此前信息，零跑 C11 的车身尺寸为 4750×1905×1650mm，NEDC 最大续航里程超 600km，双电机四驱版百公里加速可达 4 秒级。

零跑 C11 采用了智能座舱，配备高通骁龙第三代数字座舱平台，拥有人脸 ID 自动适配系统、移动 App 端远程控制等多种功能。

智能驾驶层面，零跑 C11 搭载 28 颗智能感知硬件，包括 10 个摄像头、12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达与 1 个人脸识别摄像头；两颗全自主研发的凌芯 01 智能驾驶芯片，算力达到 8.4Tops，支持接入 12 路摄像头实现 2.5D 的 360° 环视、自动泊车、ADAS 域控制以及近 L3 级别的智能驾驶辅助功能。