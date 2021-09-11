对未来经济增长担忧打压美股，苹果市值缩水逾 5000 亿元

北京时间 9 月 11 日消息，投资者对未来经济增长的担忧，打压美股走低，标普 500 指数连续第五天下跌。本周道指累计下跌 2.2%，标普 500 指数下跌 1.7%，纳指下跌 1.6%。截至收盘，道指跌 271.66 点，跌幅为 0.78%，报收 34607.72 点；标普 500 指数跌 34.7 点，跌幅为 0.77%，报收 4458.58 点；纳指跌 132.76 点，跌幅为 0.87%，报收 15115.49 点。

▲ 图 1：纳指跌 0.87%，报收 15115.49 点

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 图 3：中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 图 4：上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 图 5：下跌的其他中概股

▲ 图 6：业务发展有后劲，老虎证券涨超 8%

美股开盘前发布“颇有前景”的第二季度财报后，当地时间星期五常规交易中老虎证券涨 1.15 美元，涨幅为 8.59%，报收于 14.53 美元。老虎证券市值约为 24 亿美元，市盈率约为 36 倍，市售率约为 8 倍。

老虎证券调整后亏损合每股 0.03 美元，营收为 6023 万美元，华尔街预期老虎证券每股收益为 0.15 美元，营收为 7478 万美元。尽管营收低于华尔街预期，但同比增长 98.7%，新基金账户大幅增长，预示着近期业绩会强劲增长。

截至第二季度末，老虎证券平台上账户余额达到 239 亿美元，同比增长约 189%。Tiger Brokers 平台客户数量增长约 215% 至 52.91 万，新客户的增加意味着这一业务会持续强劲增长。老虎证券预计今年 Tiger Brokers 将新增 35 万新账户。

▲ 图 7：艾斯欧艾斯半年营收增长 17 倍，盘中一度涨超 21%

艾斯欧艾斯昨晚发布了截至 2021 年 6 月 30 日的未经审计 6 个月财报，营收同比增长 17 倍至 1.845 亿美元，毛利润由 8 万美元增长至 1720 万美元，毛利率由 0.8% 增长至 9.3%。

按美国通用会计准则计算，艾斯欧艾斯净亏损为 2040 万美元，比上年同期的 880 万美元增长约 2.5 倍，主要原因是集体诉讼费用和基于股权的薪酬费用的增长。截至 2021 年 6 月 30 日，艾斯欧艾斯持有的现金、现金等价物价值 1.855 亿美元，上年同期仅为 61 万美元。

今天常规交易中艾斯欧艾斯股价上涨 0.22 美元，涨幅为 8.53%，报收于 2.8 美元，盘中一度摸高 3.14 美元，涨幅达到 21.7%。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 图 8：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 图 9：下跌的其他国外科技股

▲ 图 10：微软收购学习市场创业公司 TakeLessons，满足个性化学习需求

微软发言人当地时间星期五证实，公司收购了学习市场创业公司 TakeLessons，但没有披露收购价格。用户可以在 TakeLessons 网站上预订付费课程，然后线下学习。TakeLessons 创办于 2006 年。

此举表明微软仍然致力于帮助人们寻找教育类内容，而非仅仅对商业领域有兴趣。LinkedIn 为微软贡献了逾 6% 营收，其中部分营收来自包括 LinkedIn Learning 在内的付费教育业务。LinkedIn Learning 专注于领导力、销售和其他商业方面内容，TakeLessons 拥有包括音乐、语言和艺术在内的许多面向消费者的课程。

微软发言人在一封电子邮件中写道，“这起收购交易的目的，是满足对个性化学习机会日趋增长的需求，向 TakeLessons 用户提供我们的产品。”

▲ 图 11：法官裁定 App Store 用户可使用非苹果支付系统，市值缩水 850 亿美元

一名美国联邦法院法官裁定苹果改变 App Store 运营方式后，星期五苹果股价遭遇自 5 月 4 日以来最大单日跌幅。常规交易中苹果下跌 5.1 美元，跌幅为 3.31%，报收于 148.97 美元，虽然市值缩水约 850 亿美元（约合人民币 5488 亿元），却仍然高于 98 家之外的标普 500 指数成分股公司市值。

这名联邦法官给予 Epic Games 要求的禁令，允许开发者引导消费者使用非苹果支付系统，这会影响 App Store 业务盈利能力。法官还裁定 Epic Games 赔偿因违背协议给苹果造成的经济损失。

今天股价大跌标志着三周来苹果股价按周计算首次出现下跌，今年以来苹果股价仍然累计上涨逾 12%。星期五标普 500 指数下跌 0.8%，由于市值高达 2.46 万亿美元，苹果贡献了标普 500 指数跌幅的约四分之一。