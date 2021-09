IT之家 9 月 11 日消息 据 GSMArena 报道,传音 Infinix Zero X 系列手机的一些关键规格出现在 Google Play 管理中心上的列表上,该手机将搭载联发科 Helio G90T 芯片。

传音 Infinix Zero X 系列手机共有三款型号,分别是:Zero X Neo、Zero X Pro、vanilla Zero X。这三款手机都将搭载联发科 Helio G90T,拥有 8GB 内存。

此外,Infinix Zero X Pro 和 vanilla Zero X 的分辨率为 1080*2400,而 Infinix Zero X Neo 的分辨率稍微高一点,为 1080*2460。从渲染图中还可以看出,该系列手机采用了正面打孔相机设计方案。

IT之家了解到,结合多方爆料,传音 Infinix Zero X 系列手机将拥有 5000mAh 电池,并配备屏下指纹识别器。

此前,传音 Infinix Zero X 系列的真机照也得到曝光,图片显示,该机将采用星空后盖,后置四摄像头,支持 60 倍变焦。