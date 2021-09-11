跳过 iPhone 13/Pro 直接发布 14？历史显示苹果并不迷信

北京时间 9 月 11 日消息，苹果将在下周举行 iPhone 发布会，它是否迷信这个问题，届时将会见分晓。

图：苹果 CEO 蒂姆・库克

苹果将于当地时间下周二发布 iPhone 13。但爆料人士乔恩・普罗塞（Jon Prosser）星期三爆料了苹果的 iPhone 14 计划，使 iPhone 14 成为 Twitter 上的热门话题。

部分用户根据爆料信息推测，苹果可能不会将即将发布的新一代手机称作“iPhone 13”，而直接把它称作“iPhone 14”。

在许多西方国家，数字 13 被认为是一个不吉利的数字，这种说法已经流传了数千年之久。例如，有资料显示，在每年既是星期五又是 13 日的日子，由于人们不愿意出门旅行或营业，经济会蒙受 7 亿至 8 亿美元损失。一些旅馆没有 13 楼，部分航空公司的飞机上没有第 13 排座位，机场登机口直接由 12 号跳到 14 号。

但是，这并不意味着苹果也会为避免吓跑可能迷信的用户而刻意避开 13 这个数字。它在 2010 年发布了 iPhone 4，在包括中国在内的诸多亚洲国家和地区，4 被认为是一个不吉利的数字，在汉语里，“4”和“死”发音相似。

据《洛杉矶时报》报道称，iPhone 4 销售仍然火爆，苹果网上商城开卖 10 小时就销售一空。佳能、诺基亚产品型号都直接由 3 代跳到 5 代。

此外，根据之前苹果产品命名，它也没有刻意回避 13 这个数字。

MacBook 笔记本通常根据发布年份和尺寸命名，例如 MacBook Pro 13。但根据苹果网站上的信息，2016 年发布的 MacBook 在技术上被称作 MacBookPro 13。苹果还在 2019 年末发布了 iOS 13。

部分苹果产品迭代次数尚未超过 12 次，例如最新款 iPad 是第八代产品。