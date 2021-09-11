消息称全球模拟芯片龙头 TI 德州仪器发涨价通知，新价格将于 9 月 15 日起生效

9 月 11 日，市场传出消息，全球模拟芯片龙头 TI （德州仪器）近期发出涨价通知称，基于成本因素，TI 即将调整整体价格，以反映原材料在最近、现在和可预见的未来持续上涨的影响，新价格将于 9 月 15 日起生效。

此外，市场也是驱动 TI 涨价的因素之一，TI 指出，我们的目的是在市场上很好地平衡成本和供给，德州仪器正在大力投资以增加额外的产能，进一步加强我们在制造和技术方面的竞争优势，并确保我们能够长期支持我们的客户。

集微网此前报道，TI 的电源管理芯片是本轮缺货涨价最严重的产品之一，包括 TPS 系列、TLV 系列、BQ 系列、UCC 系列在内的芯片产品市场缺口非常大。

据了解，电源管理芯片几乎存在所有的电子产品和设备中，而上述物料属于常用料，价格较为低廉，应用也非常广泛，就使得缺货更加严峻。

业内人士指出，TI 的八英寸晶圆产能短缺很严重，为了保持盈利，只能将有限的晶圆产能用来做单价较高的产品，这就导致其单价低于 1 美金的产品产能严重不足，市场缺货尤为严重，特别是 TPS 系列，整体交期一再拉长，市场价格居高不下，部分产品涨价几十几百倍还有终端厂商抢货。

TI 在业绩说明会上也表示，公司超过 80% 的产品有稳定的交货时间。也就是说，另外 20% 的产品交货时间并不确定。