Steam 客户端迎来更新：优化下载页面、硬盘空间管理等

IT之家 9 月 11 日消息 Steam 在 7 月为测试版客户端推出了更新，优化了下载页面，使内容更丰富，并对硬盘空间存储管理器做了修改，简化了很多流程。

IT之家了解到，现在，该更新已经面向所有用户推出，以下是部分更新内容：

存储管理

更新了 Steam 库文件夹 UI，以便跨多个硬盘轻松管理内容。

允许在只读硬盘上安装库文件夹。

允许删除固定硬盘上的空库文件夹 。

下载页面

当游戏/更新正在下载时，它现在将显示下载或更新完成的总进度。以前，进度条只会显示下载内容的进度，而不会显示磁盘分配过程，这会使更新在未完成时显示为已完成。

队列中任何部分完成的下载/更新现在将在其旁边显示一个褪色的进度条和完成百分比，以清楚地显示其当前状态。

下载队列现在可以使用鼠标拖放重新排序。

库

更新了 Steam 库文件夹窗口，以更好地管理安装在硬盘上的各种游戏内容

除非选择了工具过滤器，否则 UI 中各个位置的游戏计数将不再包括工具。

最近的好友动态列表已被删除。

整体

替换了 Windows 的任务栏通知区域图标。

修复了“卸载游戏”对话框在应用程序仍在下载的情况下阻止 UI。

macOS

修复了 Steam 覆盖在某些游戏中以错误分辨率显示的问题。

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