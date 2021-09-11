优必选发布熊猫机器人，将前往迪拜世博会中国馆展示书画、太极等

“大家好，我是熊猫机器人优悠，我为 AI 而生……”。9 月 10 日，在世界机器人大会现场，憨萌可爱的熊猫机器人一出场就吸睛无数。

熊猫机器人优悠身高 1.30 米，体重 63 公斤，是优必选科技以大熊猫的形象为设计原型，在大型仿人服务机器人 Walker X 的基础上，为迪拜世博会中国馆专属定制，并于 2021 年世界机器人大会全球首发。

2020 年迪拜世博会中国馆政府副总代表、中国贸促会贸易投资促进部副部长阮炜，中国大熊猫保护研究中心副处长王伦，优必选科技首席品牌官谭旻等嘉宾出席了发布仪式，共同见证熊猫机器人优悠全球首发，正式启程迪拜世博会中国馆。

▲ 代表中国原创前沿科技，向世界传递 AI

熊猫机器人优悠，以“国宝”大熊猫黑白分明、敦厚可爱的形象为灵感，结合代表前沿科技的智能机器人本体，将中国特色软实力和前沿原创硬科技进行完美融合，为 AI 而生。它通过灵动和富有生命感的表情，拟人化的多模态设计，流动的身体形态，表达了创新、合作、进取、开放的精神。

迪拜世博会将于 10 月 1 日正式开幕，届时熊猫机器人优悠将作为中国馆的和平友好使者，在智慧生态分展区为观众介绍中国熊猫生态长卷、智慧农业等展项，让大家了解中国历来倡导的绿色发展理念。

同时，熊猫机器人还将展示富有中国传统特色的书写、画画、太极等技能，以中国的 AI 服务全球，代表中国原创前沿科技向世界传递 AI。