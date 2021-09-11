Facebook 硬件负责人：带摄像头的智能眼镜将在 10 年内成为常态

IT之家 9 月 11 日消息 在 Facebook 与 Luxottica 的首款智能眼镜合作产品 Ray-Ban Stories 发布后，Facebook 硬件业务负责人 Andrew Bosworth 周五在与 Essilor Luxottica 的首席可穿戴设备官 Rocco Basilico 交谈时表示，拍照功能将在十年内成为智能眼镜的标准配置。

显而易见，他想要突出 Ray-Ban 智能眼镜可以通过按下按钮或语音命令使用小型相机拍摄照片和视频的这一特别功能。

虽然智能眼镜现在仍然是小众产品，但它在科技行业已经取得了飞跃性的进步。

早在 2012 年谷歌就推出了第一款智能眼镜产品 ——Google Glass，它看起来与普通眼镜完全不同。该设备没有镜片，而是使用了一个小棱镜来反射用户眼前的增强现实图像。其中眼镜内还包括一个可以拍摄照片和视频的相机传感器。

虽然这是一款极富创意性的产品，不过在当时，谷歌眼镜却引起了不少用户的强烈反对。他们担心自身侵犯被隐私，因为谷歌眼镜使用拍照摄影功能时并不会提醒其他用户。

Snap 于 2016 年凭借 Spectacles 也是正式进入智能眼镜市场，从材质上来说，这是一副塑料眼镜，不过在镜框的任一角，它都有安装两个显眼的摄像头，用户可以凭此来拍摄照片和视频。

在今年 5 月份，Snap 发布了第四代 Spectacles。该系列新款眼镜产品的特点是，它配备了可显示图像的镜片显示器，它可以实现从用户的角度将 AR 图像放置到现实世界中。到目前为止，Snap 已将最新款的 Spectacles 分发给了精选的社交媒体内容创作者群体。

毫无疑问，智能眼镜产品正在悄然参与数字化时代的变革，配备摄像头传感器也是必要的趋势，它不仅能更快速的帮助用户实现摄影摄像，还能更清楚的让 AI 识别外界。

也许这一功能在很长一段时间里依然会受到不少激进消费者的反驳，但就目前来看，智能眼镜需要摄像头来帮助其成长，以得到更多用户的认可。