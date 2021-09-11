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Instagram 称 iPad 应用将是“不错的选择”，但目前没有适配计划

2021/9/11 23:18:01 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 11 日消息 据 9to5 Mac 报道，现在是 2021 年，Instagram 仍然没有推出 iPad 应用。相反，用户不得不选择不合格的 Web 或 iPhone 应用替代。在本周末的一个新的问答环节中，Instagram CEO Adam Mosseri 谈到了持续缺乏 iPad 应用的问题，而且听起来事情并不会得到很快改变......

在回答“Instagram 的 iPad 应用在哪里？”这个简单的问题时，Mosseri 解释说：

“我花了一点时间在 iPad 上，但仍然没有 Instagram 的 iPad 应用程序。如果能做到这一点就好了，但要做的事情很多，而且只有这么多人，所以它还没有入选计划。”

在这一点上，很难说 Instagram 拒绝制作 iPad 应用是否在嘲弄我们。它是社交网络中最常被要求的功能之一，甚至可以追溯到 Facebook 之前的时代。正如 9to5Mac 几年前报道的：

“这很有意义。Instagram 对于分享我们最喜欢的照片和视频来说是非常棒的，而 iPad 对于欣赏这两样东西来说是非常棒的。Instagram Stories 甚至令人愉悦（尽管它公然从 Snapchat 上剽窃）。而 IGTV 似乎是完全无用的，但如果有平板电脑版本就很好了。

Facebook 和 Instagram 知晓 iPad 的存在。Facebook 在 iPad 上支持 Facebook 和 Messenger，Instagram 甚至有两个 iPad 相机应用 ——Hyperlapse 和 Boomerang--只是没有你想要的主应用。”

更糟糕的是，Instagram 今年早些时候宣布，用户现在可以从 Web 网页上向社交网络发帖，但 iPad 被排除在外，尽管它有桌面级浏览器。因此，你可以从 PC 或 Mac 上发布内容到 Instagram，但不能从你的 iPad 上发布。

值得庆幸的是，iPadOS 15 中的一个变化确实让你在 iPad 上使用 Instagram 和其他仅有的 iPhone 应用不那么令人沮丧了。IT之家获悉，有了 iPadOS 15，纯 iPhone 的应用程序现在可以在横屏模式下运行，按比例放大的 iPhone 应用程序保持其纵向布局，同时可以像 iPad 应用程序一样旋转。

我们不清楚 Instagram 为何不发布 iPad 应用，不过苹果官方还未发布 iPad 的天气应用，也许这同样令人感到不解。

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关键词：iPadInstagram

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