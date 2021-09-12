车用面板今年出货上看 1.82 亿片年增 22%：深天马居首，京东方第三

据钜亨网报道，全球车用市场回温，研调机构 Omdia 统计，今年上半年车用显示器面板出货量达 9140 万片、年增 39.1%，已超越 2019 年疫情前水准，全年出货则可望达到 1.82 亿片、年增 22.7%，品牌厂中，上半年续由深天马拿下 13.9% 市占，续居首位，友达则超越日本 JDI，位居第二。

Omdia 指出，车用显示器面板需求从去年第三季开始呈现 V 型反弹，虽然今年第二季、第三季出货持续受驱动 IC 等零组件缺料、车厂停工影响，但预期第四季出货将随料况改善，上下半年出货比重将各半，估全年出货量达约 1.82 亿片、年增 22.7%。

品牌厂方面，深天马续居领导地位，上半年出货量达约 1270 万片、年增 33.1%，市占 13.9%，友达紧追在后，上半年出货达 1190 万片、年增 41.8%，市占 13%，日本 JDI 则出货 1120 万片排名下滑至第三，其他依序为京东方、乐金显示器、群创。

从应用面观察，Omdia 表示，近年成长最大的应用分别为中控显示器、抬头显示器，年增幅皆逾 4 成，主因是新车款设计采用至少两片中控面板，刺激需求成长，仪表显示器需求也相当强劲，年增幅达 37.6%。