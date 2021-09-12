苹果 watchOS 8 公测版 Beta 7 发布

IT之家 9 月 12 日消息 据IT之家网友 @戈多-Godo 投稿，苹果今日推送了 watchOS 8 公测版 Beta 7 版本，大小为 174MB。

本次更新没有说明内容，根据此前 watchOS 开发者预览版 Beta 7 的内容，预计是进行了优化和修复 Bug。

watchOS 8 公测版描述文件：点此下载

要更新到新软件，Apple Watch 需要有 50% 的电池续航，必须连接到充电器上，并且需要处于在 iPhone 的范围内。不建议在主用 Apple Watch 上安装 watchOS 8 Beta 测试版，因为在这个早期阶段软件可能不稳定。

IT之家获悉，苹果 watchOS 8 有几个新功能，是 iOS 15 中引入的新功能的延伸。苹果钱包有了改进，允许它持有解锁酒店、汽车和家庭的钥匙，另外苹果将在今年晚些时候让美国用户将身份证添加到钱包。

苹果对家庭应用进行了全面修改，对于锻炼应用，有了新的太极和普拉提锻炼类型，由于有了新的反射环节，“呼吸”应用被改名为“心智”，邀请用户进入积极的心智状态。睡觉时，Apple Watch 现在可以测量呼吸频率。

在信息应用中，Scribble、听写和表情符号可以在同一条信息中结合使用，使沟通更加容易。听写的文字可以被编辑，GIF 动图也可以直接从手表上发送。

还有新的人像手表表盘，照片应用已经更新，支持记忆和特色照片。新的“查找我的”应用可以在手腕上定位物品，还有新的音乐、天气、定时器等更新，以及新的联系人应用。