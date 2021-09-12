IC Insights：盘点预测全球前 15 名半导体公司第三季度营收

日前知名半导体分析机构 IC Insights 公布了全球领先的半导体公司第三季度营收增长预测，显示 2021 年第三季度的盈利前景对大多数领先的半导体供应商来说都是积极正面的。

今年第三季度（截至 9 月），排名前 25 的半导体供应商的销售增长前景从增 34%（索尼）到跌 3%（英特尔）不等。

高通和苹果预计第三季度的半导体销售额将显著增长。此外，数据中心服务器对内存的需求依然强劲，以及 5G 智能手机和相关基础设施的需求推动，三大内存芯片供应商 —— 三星、SK 海力士和美光 —— 预计将分别增长 10%，铠侠预计第三季度销售额将增长 11%。

从第二季度的结果来看，台积电是全球销售额第三的半导体公司，也是全球最大的半导体代工厂。它是基于领先 7/5nm 工艺技术的半导体设计公司的首选制造商，这些技术需求量很大，占台积电第二季度收入的一半左右。该公司报告称，其第二季度 18% 的销售额来自 5nm 工艺节点，而 7nm 占 31%。

台积电预计其第三季度销售额将增长 11%。IC Insights 预测其销售额将在第四季度再增长 4%。该机构认为，台积电下半年销售额将比上半年增长 14%，全年增长 24%。如果实现，这将标志着这家代工厂巨头连续多年收入增长超过 20%。台积电去年的年销售额增长了 31%。

AMD 在第二季度营收位列第 11，并预计其销售额将第三季度增长 6%。今年，AMD 预计销售额将大幅增长 60%。自 2020 年第二季度以来，AMD 的销售额一直在快速增长。预计该公司今年第三和第四季度的销售额将分别达到 41 亿美元和 42.3 亿美元，下半年销售额将比 上半年增长 14%。AMD 使用台积电 7nm 技术制造其新的 Zen 3 处理器。

一些领先的公司 —— 尤其是英特尔和德州仪器（TI）—— 预计第三季度的销售额不会出现如此乐观的增长。TI 在第三季度销售业绩预计会呈持平状态。英特尔现在是全球第二大半导体供应商，在其最近的收益报告中将其第三季度的销售指导定为 -3%，并将全年销售指导定为 -1%（如下图）。

在预计今年全球半导体总销售额将增长 24% 的大背景下，英特尔的表现可谓相当疲软。此外，英特尔的下半年销售预期也预计会比上半年下降 1%。并预计英特尔第四季度的销售额将比 2020 年第一季度的销售额低 3%，从而导致两年期间业绩基本持平。

总体而言，前 15 家半导体公司预计将在第三季度实现 7% 的增长。半导体销售预计到年底仍将保持强劲，IC Insights 对今年全球半导体销售增长的预测是 24%。