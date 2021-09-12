未来科学大奖“生命科学奖”揭晓：香港大学袁国勇、裴伟士获奖

9 月 12 日上午消息，2021 年未来科学大会现场，未来科学大奖“生命科学奖”奖项获奖名单揭晓，香港大学袁国勇及香港大学裴伟士获得该奖项，获得 100 万美元（约 650 万元）“生命科学奖”奖金。

获奖评语显示，奖励他们发现了冠状病毒导致 2003 年全球重症急性呼吸综合征病原，以及由动物到人的传染链，为人类应对 MERS 和 COVID-19 冠状病毒引起的传染病产生重大影响。

据介绍，袁国勇和裴伟士的研究小组于 2003 年治疗了中国香港的第一例重症急性呼吸综合征 (SARS) 患者，并从临床标本中分离出冠状病毒 ( SARS -COV-1) ; 为设计诊断和病症鉴定提供了必要信息 (Lancet April 19, 2003)。

袁国勇对野生蝙蝠中 SARS 类冠状病毒的持续研究，大大扩展了我们对人畜共患病宿主、跨物种传播障碍、发病机制、疾病和诊断的认识。鉴于蝙蝠衍生的类似 SARS 的冠状病毒的高流行率，他们的研究预测类似 SARS 的流行病可能再次出现，并强调了公共卫生防范的重要性。正如所料，蝙蝠冠状病毒 HKU4/5 被认为是引起了流行性中东呼吸综合征的 MERS- CoV 病毒的前身。

未来科学大奖成立于 2016 年，是由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项。未来科学大奖关注原创性的基础科学研究，奖励在中国做出杰出科技成果的科学家（不限国籍）。奖项以定向邀约方式提名，并由优秀科学家组成科学委员会专业评审，秉持公正、公平、公信的原则，保持评奖的独立性。

目前，未来科学大奖设置“生命科学奖”、“物质科学奖”和“数学与计算机科学奖”三大奖项，单项奖金 100 万美元（约 650 万元），每个奖项由四位捐赠人共同捐赠。