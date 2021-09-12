苹果警告不要将 iPhone 暴露在高振幅振动中，结果被官方广告打脸

号称能够在各种极端情况下拍摄的 iPhone 相机，现在也遇到了搞不定的情况。

那就是大功率摩托车。

最近苹果官方表示，iPhone 相机可能会因为暴露在一些高振幅振动场景中而被损坏。

因此，他们向 iPhone 用户发出警告，建议大家不要把手机直接连接到这类摩托车上。

但打脸的还在后面。

有人发现，苹果 2019 年宣传 iPhone 11 Pro 时，曾展示过一段在沙漠越野中拍摄的场景。

其中有一段非常明显地展示了 iPhone 11 Pro 在强烈振动下的使用情况。

这波操作真的是让人感觉到满脑子迷惑，但又很苹果。

这不，就有网友就“合理推测”：这是苹果推出可与 iPhone 安全连接的摩托车品牌的第一步。

苹果：去买减震支架吧

先来看看苹果官方是怎么解释这个事的。

苹果表示，iPhone 相机之所以能够在各种情况下都拍摄出高清、精美的照片，与光学防抖 （OIS）和自动对焦 （AF）这两个功能离不开关系。

光学防抖可以保证拍照时即便不小心移动了镜头，也能拍摄出清晰的照片。这是因为 OIS 中的陀螺仪可以感知到相机的移动，如果让镜头根据陀螺仪的角度移动，就能减小图像移动时产生的模糊。

自动对焦则可以抵抗重力和振动的影响，保证在图像静止、拍摄视频或全景照片时，可以清晰对焦。通过自动对焦，机载磁感器可以测量到重力和振动产生的影响，然后确定镜头位置，从而可以准确设置补偿。

但是这两个功能，如果长时间处于一些高振幅振动场景下，性能都会受到损坏，最终导致拍摄的照片和视频质量下降。

日常生活中比较常见的就是一些摩托车手在骑行时，会把 iPhone 固定在车把上导航。

如果摩托车功率太大、振幅太高，就会对 iPhone 相机造成影响。

官方建议用户最好买个减震支架连接在摩托车上，并且最好是轻型摩托车或电动车。

在今年早些时候，苹果官方还表示，磁性配件产生的磁场也会对 OIS 和 AF 功能造成影响。

而 iPhone 7 之后的所有机型，以及 iPhone 6 Plus 和 iPhone 6s Plus，都具备这个两个功能。

所以这些型号很可能都会受到影响。

山地自行车上也会出问题

不过苹果这波依旧是：坦诚但没完全坦诚。

因为有网友表示，自己骑山地自行车时也遇到了类似的情况。

而且苹果知道这个缺陷，很可能不是一天两天的事情了。

有网友称，很久以前自己爸爸的 iPhone 11 就是因为安装在摩托车上后，相机出现了严重的对焦失灵问题。

当他们去售后维修时，工作人员问的第一个问题就是“手机是否曾被安装在摩托车上”。

由此，苹果也引发了大家的群嘲。

有网友就调侃说：

那我们能在什么地方使用 iPhone 呢？超净室吗？把 iPhone 当做价值 400 万美元的宝贝看待？

也有人表示，这听起来好像是哈雷有问题。

还有网友戏谑地说到：