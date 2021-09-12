天音控股拟收购手机品牌，消息称其正在接触天珑科技

IT之家 9 月 12 日消息 据第一财经报道，9 月 10 日晚间，天音控股发布公告，宣布拟筹划参与联合收购某手机品牌业务，收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等。

现在，有知情人士透露，目前最有可能的收购方是天珑科技，这家企业主要面向海外手机市场。

公告显示，天珑科技的股票转让价格已连续多个转让日达到涨幅限制，天珑科技在 9 月 2 日公告称，该公司股票转让方式将于 9 月 3 日起变更为每周转让 5 次。

知情人士还表示，天音控股目前正在接触天珑科技，拟利用后者渠道输出相关手机品牌，获得 5G 芯片等。

不过，最新的公告称，该收购事项目前处于初期商议筹划阶段，与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关交易协议。

IT之家了解到，据官方网站介绍，天珑移动成立于 2005 年 6 月，主要从事 ODM-toB 业务，天珑早期与全球近 20 个国家的当地年轻民族品牌商建立合作关系，提供完整的产品规划、设计制造与市场服务。

天音控股于 1997 年 12 月 2 日在深圳证券交易所上市，2003 年通过重大资产重组以后，其主业变更为通信产品营销服务及移动互联网业务，目前已成为互联网营销、移动互联、移动通信、彩票等业务为一体的公司。

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