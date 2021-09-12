小米手机在古巴等六地被禁用，知情人士透露：排查水货，现已解封

IT之家 9 月 12 日消息 有部分网友反馈称，位于古巴等地的部分小米手机用户最近几周内出现了无法上网以及被锁机的提示。据俄新社报道，该限制涉及到古巴、伊朗、叙利亚、苏丹和克里米亚等六个国家和地区。

▲ 小米政策不允许在您尝试激活产品的地区销售或提供产品。请直接联系零售商以获取更多信息。图源：u/yn4v4s

从网友反馈的照片来看，他们的手机屏幕上有一条通知，警告说小米的政策“不允许销售或供应您尝试激活它的地区的产品”。还有另外一种情况，即使你是在其他地区购买的小米手机用户，但你只要进入古巴以后便会被限制联网。

后有 XDA-developers 网友称，此次封锁事件最早始于 9 月，上述地区的小米手机因政策限制不被允许在该地区销售。

IT之家了解到，小米并没有在古巴设立官方机构，包括官方办事处或代表官方的供应商，但研究机构 Statcounter 的一份数据显示，小米手机在当地市场拥有近 15% 的市场占有率，Gartner 数据也显示小米在古巴的市场排第二。

据观察者网援引知情人士消息，小米此次调整并非针对某一国家或地区，主要以未正式进入的市场为主。他们表示，由于水货走私刷机等行为极易威胁用户信息安全、损坏用户利益，故而此次进行的短时间锁机排查行为是防止水货走私跨区域治理行动的一部分；锁机主要用于核对串号和销售地的发生渠道、流动轨迹。

此外，还有内部人士向其确认，小米已经解锁了被锁定的设备，但小米官方并未就此事做出回应。

值得一提的是，小米的条款中明确指出：禁止买家将手机出口到特定地区。