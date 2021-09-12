行业迎来“双高一新”趋势，美的、格力为抢夺行业话语权再争第一

空调行业的代表品牌格力、美的又上“热搜”了，这次是因为财报。

近日，格力和美的都公布了各自 2021 上半年财报，行业中又开启了谁是空调“一哥”的话题。其中，格力电器 2021 上半年度营收 920.11 亿元，空调收入 671.94 亿元，占营收比例为 73.79%；美的集团 2021 年半年度营收 1748 亿元，暖通空调业务实现销售 764 亿元。

值得注意的是，格力与美的均在半年报中称自己在空调市场占有率第一。在笔者看来，两位大佬争夺第一的背后，不仅是想成为行业中最好的品牌，还是一场争夺未来市场及话语权的较量。

美的能否后来居上？



在空调领域，早前进口品牌在国内占据主导地位，国产品牌努力了很长一段时间才赶超洋品牌。其中，格力凭借技术等优势成为行业黑马，随后多年牢牢锁住空调“一哥”位置。除了格力，还有很多品牌在空调行业掘金，比如：美的。

近几年来，美的一直在努力赶超格力，从各大调研机构和企业自身公布的数据来看，美的与格力之间的差距正在不断缩小。如果说 2019 年美的在空调市场出现了超越格力的苗头；那么在 2020 年，美的空调将“苗头”付诸于实践，在线上市场稳居榜首；2021 上半年度财报中，美的暖通空调业务收入 764 亿元，超过格力空调收入 671.94 亿元，让不少业内人士闻到了一丝“萎缩”的气息。

在笔者看来，即使国内空调市场竞争激烈，还是有很多新品牌排队入场。新晋品牌为了快速融入选择走性价比路线，像格力这类专业空调品牌大多从更新需求、产品迭代等方面来激发潜在市场，如美的等家电品牌则从通过深挖用户需求、细分市场等方式来寻找突破口。在各大品牌的努力下，推动空调产品升级的同时，促进整体空调行业的前行。

据了解，格力和美的虽然都发布了 2021 上半年度财报，但争夺第一的依据各不相同。其中，美的依据的是奥维云网的数据，美的家用空调的全渠道份额有所提升，线上与线下的市场份额均位居行业第一；格力援引了《暖通空调资讯》和《产业在线》发布的数据，前者显示，格力中央空调凭借 16.2% 的市场份额排名第一。后者显示，2021 年上半年格力家用空调内销占比 33.89%，排名家电行业第一。

具体到财报细节，美的上半年实现营业收入 1738.10 亿元，同比增长 24.98%；归属于上市公司股东的净利润 150.09 亿元，同比增长 7.76%。空调方面，上半年美的暖通空调业务营收 764.08 亿元，同比增长 19.33%。

格力电器上半年实现营业总收入 920.11 亿元，同比增长 30.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 94.57 亿元，同比增长 48.64%。空调业务依旧是格力的主要营收来源，上半年格力空调收入 671.94 亿元，同比增长 62.57%。

从格力与美的之间的较量可以看出，格力的优势正在缩小，美的在空调行业的话语权正在扩大。格力在质量、服务以及产品研发方面拥有相当的技术与市场。

相较于格力，美的也在抓紧投入产品研发和技术创新，不断缩小与格力的差距。

其实，两位家电大佬谁是“第一”，谁更强？在笔者看来，美的在空调产业的综合能力上，还与格力有一定的差距。

财报披露的数据只是企业在某个阶段或时间点的实力表现。企业未来好不好，能不能成为行业领衔品牌，得看多个方面。比如是否注重人才、技术积累、执行力如何以及管理团队等，格力和美的在这些方面都拥有自己的优势，所以两者之间的较量非常激烈。

行业迎来“双高一新”趋势



现如今，90 后和 00 后年轻消费者正在成为空调消费市场的主力军。他们对高品质生活、场景体验等需求，让空调厂商们不约而同地对产品和技术进行了改革升级，发力高科技空调新品，将重心向高端市场转移。

经历疫情之后，“高能效”、“高端”和“新风”已成为空调行业的发展趋势，具有新风净化、节能环保、除菌、除尘、除 PM2.5、加湿、自清洁等功能的健康空调热度提升明显。

此外，空调新能效标准的问世，让整个空调行业进一步迈入高质量发展阶段。搭载健康功能，且拥有个性、环保等特点的空调产品，赢得了越来越多年轻人的热爱。

目前，包括格力、美的在内的中国家电品牌正通过核心技术突破，解决了不少难点技术问题。在研发创新方面，美的空调在全球范围内的 5 大研发基地，有 275 个实验室，超过 1000 人的研发团队，分别在变频、节能、芯片等方向上进行有针对性的深耕研究。

目前，国产空调品牌不断通过新技术、新品类开辟新赛道、新引擎。格力和美的等企业在家电领域的成功，充分证明了“创新”是企业前进的驱动力。持续深化供给侧改革，实现消费升级和国内大循环、国内国际双循环，对于已经步入发展缓行周期的空调行业来说具有重大意义。

在笔者看来，如今的消费者对空调产品需求，已发生了改变。用户需求倒逼空调产品结构不断升级，逐渐向智能化、高端化、健康化家电产品发展，并成为拉动空调市场消费的重要力量。与此同时，也为消费者带来多元化的高品质生活，空调企业未来将以高品质引领行业的品质消费。

下一个时代，小品牌还有戏吗？



目前，市场上在售的空调品牌非常多，国产以格力，美的，海尔、海信、TCL、奥克斯、科龙、卡萨帝等为主流；日系品牌以大金，日立，松下，富士通等为代表。有公开数据显示，格力、美的、海尔已位列全球前三位置，为国内空调企业全球化树立了良好示范。

从去年年末至今，包括空调在内的家电产品受原材料价格大幅上涨等情况影响，严重挤压了空调企业的利润空间，空调产品迎来普涨潮，市场竞争更为激烈。虽然行业大格局并未发生根本性改变，可是小品牌处境越加艰难，都在积极转型寻找出路，走错一步可能会被大浪淘沙。

在此背景下，不少业内人士预测，2022 年对于空调行业来说，可能是冷年。与此同时，在“碳中和”与“碳达峰”目标下，空调行业按下减排降碳快进键。在笔者看来，内、外因素变化，对空调行业来说既有挑战也有机遇，更意味着空调行业将迎来下一个时代。

为了更好地在行业中发展，空调企业不仅要抓紧布局产业链，还需在以下方面做下功夫。

首先，用户健康需求爆发，空调企业需要做好创新才能赢得未来。随着消费者对于健康、绿色环保的需求和关注度日益提升，新风空调将迎来高速增长期，千亿市场即将启动。

其次，三四线城市发展潜力大，即将成为拉动空调消费的主战场。随着乡村振兴的全面推进，农业农村领域将释放出巨量的消费需求，下沉市场也是拉动“内循环”的重要引擎。空调企业需做好线上线下渠道布局，做好售前、售中、售后服务，提升品牌形象。

最后，紧跟数智化、节能环保浪潮。在 5G+AI+IoT 技术深度变革与融合的当下，空调产业进入“人工智能化”升级的关键时期，绿色建筑、碳中和等政策也对空调环保节能提出新要求。

物联网、人工智能将进一步赋能空调产业，实现家居设备间的互联互动和智能控制。绿色环保需求则需要家电及空调厂商考虑怎么适应未来零碳建筑智能化和低碳化的趋势。空调企业是继续研发 GWP 制冷剂，还是研发创新不使用制冷剂的制冷技术？都值得思考。

写在最后



经过 30 多年的发展，我国空调行业步入成熟期，发展态势日趋稳健。但品牌竞争格局依然存在较大变数，中部企业将在竞争中分化，未来 5-10 年空调行业将会形成新的品牌竞争格局。

自从我国空调产业崛起后，其它品牌一直在赶超格力，从专业空调企业、家电品牌甚至互联网品牌从未停止要与格力比肩的想法。美的能够脱颖而出，在于其“厚积薄发”的发展理念。在笔者看来，对于空调制造等企业来说，想要成为谁或者超越谁，需要紧跟时代节拍，如果脱离了时代，即便战胜所有对手，也只是取得了暂时的胜利。