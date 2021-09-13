亚马逊想在欧洲与马斯克星链竞争，聘请一批律师和说客

9 月 13 日消息，亚马逊准备在欧洲推出 Kuiper 卫星互联网服务，与埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的星链卫星互联网展开竞争，并为此聘请了一批律师和说客。

杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）所创办的亚马逊已从位于英国、法国和卢森堡的卫星公司 OneWeb、欧洲通信卫星组织（Eutelsat）和国际海事卫星组织（Inmarsat）挖来法律和监管方面的高管，准备在当地上线其 Kuiper 卫星互联网服务。

图示：SpaceX 的猎鹰 9 号火箭搭载 60 颗星链卫星升空

目前，亚马逊与马斯克旗下 SpaceX 就各自的卫星互联网服务大打口水战。

亚马逊上周对马斯克的行为进行了猛烈抨击，指责马斯克只认为“规则是为别人制定的”。两家公司一直在为星链卫星互联网争吵，亚马逊声称 SpaceX 打造星链的计划违反了美国法规。

这场纠纷也是马斯克和贝索斯之间相互角力的一部分。贝索斯创办的蓝色起源正试图在商业太空发射市场挑战 SpaceX。

马斯克则声称，贝索斯“退休就是为了全职起诉 SpaceX”。

Kuiper 正在与 SpaceX 旗下星链和英国卫星公司 OneWeb 竞争，通过发射大量小型卫星为农村地区和偏远地区提供宽带服务。

亚马逊没有透露在欧洲推出卫星互联网产品的具体计划，其大部分注意力都集中在美国与 SpaceX 的斗争上，其已要求美国监管机构叫停星链计划。

今年夏天，亚马逊聘请 OneWeb 频谱工程主管菲利普・谢赫 (Philippe Secher) 以及总部位于法国的欧洲通信卫星组织政策主管瓦拉迪米尔・博凯 (Wladimir Bocquet) 等人。

亚马逊最近在英国遭遇到潜在挫折。英国通信管理局表示，企业必须证明其业务不会干扰现有服务才能申请新的卫星互联网牌照。OneWeb 和星链都已经在英国获得相应牌照。亚马逊对此不予置评。