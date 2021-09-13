银河系中心发现神秘射电信号，可能源自新天体

北京时间 9 月 13 日消息，据国外媒体报道，目前，天文学家在银河系中心附近发现一个奇怪、重复的射电信号，它不同于以往研究过的任何其他能量信号。

依据《天体物理学杂志》最新发表的一篇论文，这种宇宙能量非常特殊，在射电频谱中出现持续数周发光，之后在一天内完全消失。该特征与任何已知类型的天体都不太相符，因此可能代表“通过射电成像发现的一种新天体”。

该射电源被命名为 ASKAP J173608.2−321635，是由位于澳大利亚平方公里数组探路者天文台（ASKAP）探测发现的，研究人员称，在 2019 年 4 月至 2020 年 8 月之间进行的一项 ASKAP 勘测中，这种奇怪的信号出现了 13 次，持续发光仅几周，该射电源变化很大，出现和消失没有可预测的时间周期，而且在此次勘测之前似乎未被其他射电望远镜发现过。

当研究人员试图将该能量源与其他望远镜的观测结果进行匹配时，这些望远镜包括：钱德拉 X 射线天文台、尼尔・格雷斯・斯威夫特天文台以及智利的可见光和红外天文巡天望远镜，后者观测到该射电源近红外波长突然完全消失。并且在电磁波谱的任何其他部分都没有明显释放，它似乎是一个无法解释的“射电幽灵”。

研究人员指出，之前的调查已检测到低质量恒星周期性射电喷发，但这些闪烁的恒星通常都有 X 射线相对应，因此最新观测的 ASKAP J173608.2−321635 不太可能是恒星源。

研究人员称，死亡恒星，例如：脉冲星和磁星（两种超致密坍缩恒星），也不太可能作为解释。虽然脉冲星可以让明亮的射电束到达地球，但是脉冲星的自转周期是可预测的，通常观测到的自转周期时间尺度是以小时而不是星期。与此同时，磁星每次爆发时总是包含一个强大的 X 射线匹配物，这与 ASKAP J173608.2−321635 的特征不同。

与该射电源最匹配的是一种叫做“星系中心射电瞬变体（GCRT）”的神秘天体，它是一种快速发光的射电源，在星系中心附近不断变亮和衰减，通常要持续几个小时。迄今为止，仅证实存在三个星系中心射电瞬变体，而且它们的出现和消失都比 ASKAP J173608.2−321635 更快。然而，虽然少数已知的星系中心射电瞬变体确实以类似的亮度释放神秘信号，但它们的射电耀斑从未伴随着 X 射线出现。

研究人员称，如果最新发现的神秘天体是星系中心射电瞬变体，那么它的属性将超越天文学家所认为的星系中心射电瞬变体，希望未来的天文勘测对星系中心展开射电勘测，将有助于解开这一谜团。