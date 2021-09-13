《战神：诸神黄昏》雷神设定为“肥仔”，制作人回应：不能老是肌肉男

IT之家 9 月 13 日消息 圣莫妮卡工作室的《战神：诸神黄昏》近日正式公开，官方公布了人物角色设定图，包含游戏中玩家将面对的两个主要对手：芙蕾雅和雷神托尔。

▼ 雷神托尔人物设定图

从图中可以看到，雷神的形象是一个露着大肚腩的“肥仔”，这一人物形象引起了国外网友的热烈讨论。《战神：诸神黄昏》制作人 Eric Williams 在接受 Game Informer 采访时解释了这个形象设计：

我们只是想让他成为一个大男孩，漫威对他是另一种诠释。虽然这个版本的雷神看起来不像一个内衣模特，但他的力量和气势同样强大。我们想更深入地了解神话本身，不能总是靠肌肉来树立形象。神话人物就像是人类的丰碑，这是一堵上帝之墙。

IT之家了解到，根据百科显示，托尔是阿萨神族最强的战士，其主要职责是保护阿斯加德的安全，使巨人无法入侵。相传，每当雷雨交加时就是托尔乘坐由两只山羊拉动的战车出来巡视，雷声是山羊的脚步和锤子的击打造成的结果，古人会认为这时托尔正在与敌人交战，因此托尔被视为“雷神”。他的形象是红头发与红胡子的壮汉，有一对像燃着火焰的凶猛眼神，一般身穿没有装甲的简洁服装。性格豪迈粗暴并且容易激动，食量很大，酒量也是阿萨神族中最好的，常常挥舞锤子来威胁对手。他是不能跨越彩虹桥的神明，因为他的重量会压坏桥梁。

《战神：诸神黄昏》预计将在 2022 年发售，登陆 PS4 和 PS5 平台。根据开发人员介绍，在这一次的《战神：诸神黄昏》中，玩家可以在全部 9 大国度进行冒险，而不是前作中的 6 个。