YouTube 强制要求 Discord 音乐机器人 Rythm 下线，数亿用户将受影响

IT之家 9 月 13 日消息 YouTube 最近一直在与 Discord 音乐机器人 Rythm 作斗争。

Rythm 可以让用户在 Discord 服务器上播放来自 YouTube 视频的音乐。谷歌以侵犯版权为由，在几周前首先关闭了 Groovy 机器人，现在，它也要迫使 Rythm 下线。

Rhythm 是一款广受欢迎的音乐机器人，安装在 2000 万台 Discord 服务器上，被超过 5.6 亿人使用。Rhythm 的开发者 Yoav 表示，该服务由超过 4TB 的 RAM 和 1,000 个 CPU 内核提供支持。谷歌的停止和终止信函指出，Rythm 应在 7 天内关闭，开发者表示将于 9 月 15 日关闭该服务。

在给 The Verge 的一份声明中，Yoav 表示：

无论如何，我们知道这终将发生，一年前我们已经开始寻找出路了。作为 Discord 的早期用户，很难想象没有音乐机器人的 Discord，它们已经成为体验的关键，并为社区带来了如此多的乐趣和参与度。对于平台上的每个人来说，这是一个时代的结束。

侵犯版权固然不可行，不过IT之家了解到，YouTube 和 Discord 正在研究某种形式的替代方案。在过去的 10 个月里，Discord 一直在其服务上测试社交聚会功能，它允许 Discord 用户组建 YouTube 观看聚会。该功能不是 Discord 上音乐机器人的直接替代品，因此有望成为在 Discord 中观看 YouTube 内容的官方方式。

▲ Discord 社交聚会功能，图自 Discord 官方