Mac 和 iPad 还得等等，苹果下半年的发布会可能不止一场

北京时间 9 月 13 日消息，北京时间周三凌晨 1 点，苹果公司将举行特别活动，主角是 iPhone 13。别着急，这或许只是第一场。

双重奏

根据彭博社记者马克・古尔曼 (Mark Gurman) 在 Twitter 上公布的信息，苹果今年下半年预计将举办两场发布会：第一场就是苹果已经官宣的“加州来电”特别活动，主角是 iPhone 13 和 Apple Watch Series 7；第二场的主角有可能是 Mac 和 iPad。

周三的发布会内容已经被剧透的差不多了。根据多家媒体的报道，iPhone 13 的变化主要是“刘海”变小，存储空间 128GB 起跳，引入视频版“人像模式”。Apple Watch Series 7 则将延续苹果在手机和平板电脑上的新设计理念，采用平边设计，表盘尺寸增加到 41 毫米和 45 毫米。

▲ 古尔曼称苹果今年将有两场发布会

至于下一场 Mac 和 iPad 发布会内容，古尔曼其实此前已经公布了不少细节。他在周日自己主笔的《Power On》栏目中称，配备 M1X 芯片的新款 MacBook Pro 应该会在“接下来的几周内上架”，但没有明说它是否会在周三的发布会上官宣。苹果在今年春天发布了配备自研芯片版 M1 的 iMac，但只面向 24 英寸机型。古尔曼在 7 月份透露称，苹果正继续开发自研芯片版大屏 iMac，“更大、重新设计的 iMac 将取代英特尔版本的 27 英寸机型”。

今年秋季，苹果还有望更新 iPad 产品线，主角预计是 iPad mini 6 和 iPad 9。古尔曼表示，iPad mini 6 的设计将与最新款 iPad Air 相似，但搭载了最新的处理器，为 iPad mini“九年历史上最大的重新设计”。iPad 9 据称将搭载更大的 10.5 英寸屏幕，配备更快的 A14 仿生芯片，价格也稍稍便宜些。

对于苹果来说，两场发布会的安排并不稀奇。苹果之前就曾在 9 月份发布新 iPhone 和 Apple Watch，然后再在 10 月或者 11 月安排一场 Mac 和 iPad 发布会。例如，苹果在 2018 年 9 月先发布 iPhone XS 和 Apple Watch Series 4，又在 10 月底推出了新款 MacBook Air、Mac mini 和新款 iPad Pro。

三部曲

去年倒是有些例外。突如其来的疫情打乱了苹果的开发计划，导致苹果把去年的 iPhone 12 发布时间从传统的 9 月份推迟到了 10 月份。

▲ 古尔曼去年成功预测苹果发布会三部曲

这一调整成就了苹果去年的发布会“三部曲”：9 月份发布 Apple Watch Series 6/SE 和 iPad Air 4/iPad 8，10 月份发布 iPhone 12，11 月份发布 M1 芯片版 MacBook Air/Pro/mini。

虽然去年有三场发布会，但是由于采用的是线上录制，所以并没有给苹果带来太大压力。今年的疫情依旧不容乐观，苹果预计将继续在线上召开发布会。

作为彭博社的苹果专项记者，古尔曼在去年 9 月就预告了苹果的发布会“三部曲”计划。再加上他以前对苹果新闻的报道，他的消息可能值得信赖。