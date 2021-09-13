韩国 9 月上旬存储芯片出口同比下降 2.1%

韩国关税厅最新数据显示，9 月上旬（1 日-10 日），韩国出口额达到 195 亿美元，较去年同期大幅提升 30.7%，但同期存储芯片出口同比下降 2.1%。
据韩联社报道，在存储芯片出口同比下降的同时，韩国同期汽车出口额大幅增长 46.8%，未明显受到全球汽车芯片供应短缺的影响。
此外，根据出口目的地，同期韩国对第一大贸易伙伴中国出口额同比增长 24.5%，对第二大贸易伙伴美国出口同比增幅则高达 44.85%。
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此外，根据出口目的地，同期韩国对第一大贸易伙伴中国出口额同比增长 24.5%，对第二大贸易伙伴美国出口同比增幅则高达 44.85%。
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