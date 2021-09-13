AMD 来势汹汹，英特尔服务器 CPU 祭出“价格”杀器

业内消息称，为应对来自 AMD 的冲击，英特尔正为其服务器 CPU 提供更具竞争力的价格，许多已开始使用基于 AMD 服务器的数据中心运营商已考虑转向英特尔。

据《电子时报》报道，今年 3 月，AMD 发布了 EPYC 3 服务器处理器，并获得了亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌和阿里巴巴等客户的订单，同期英特尔发布了 Whitley 平台，配备了 Ice Lake 处理器。

Mercury Research 的最新数据显示，AMD 的服务器市场份额在 2021 年第一季度为 8.9%，比去年同期增长了 3.8 个百分点，这是其自 2006 年第二季度以来的最大增长。

然而，由于载板供应紧张，自第一季度以来，AMD 一直饱受服务器 CPU 短缺之苦。消息人士指出，尽管最近短缺情况有所改善，但仍然供不应求，这也给数据中心运营商提供了另一个转向英特尔的理由。

Digitimes Research 预计，在供应短缺的影响下，AMD 在服务器 CPU 市场的份额将在 2022 年保持在 10-15% 之间。尽管 AMD 一直在推动 PCB 制造商扩大产能，但新生产线开始贡献出货量还需要一段时间。

英特尔方面则预计，到 2021 年底，其服务器 CPU 出货量的 40% 左右将基于 Ice Lake。来自服务器供应链的消息人士还发现，50%-60% 的客户将现有的基于英特尔的服务器升级到 Whitley 平台。

此外，英特尔还计划在 2022 年第一季度开始小批量生产下一代 Eagle Stream 服务器处理器，并计划在第二季度批量生产。消息人士补充称，Eagle Stream 处理器采用英特尔 10nm 制程，预计性能将强于 EPYC 3。